Relaciones tóxicas: tipos, cómo reconocerlas y salir de ellas

Cuando escucho a alguien decir que tiene una relación tóxica, lo primero que me viene a la cabeza es que en realidad me está hablando de dos personas con heridas y traumas de infancia complementarios. No es tanto que una sea “la buena” y el otro “el malo” del cuento, sino que ambos están estimulando sus mecanismos de defensa desadaptativos, en lugar de ayudarse mutuamente a romper con ellos.