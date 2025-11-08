Rapsodia, hogar de la comunidad LGBTIQ+: un reconocimiento nacional y más de tres décadas desprejuiciando en San Juan

El pasado 31 de octubre se realizó en Buenos Aires la ceremonia de los Premios Carlos Jáuregui , un evento que lleva adelante la Fundación Igualdad en el que reconocen y distinguen a entidades y personalidades que, por distintas acciones, mantienen con vida y compromiso la visibilidad de las problemáticas de la Comunidad LGBTIQ+. El evento, de carácter federal, distinguió en esta oportunidad a Rapsodia , el boliche que nació hace 30 años y aún sigue siendo un espacio de refugio, contención y expresión de libertad en la provincia.

Aun con la emoción en la voz, Dany Love, fundador, cara visible, host, productor y básicamente una de las personas que está detrás de la funcionalidad del boliche junto con Jorge Montaner, comentó a Tiempo de San Juan cómo fue que se enteraron de la distinción y qué significa para Rapsodia como para la comunidad en general.

Si bien tanto Dany como Jorge conocen sobre la labor de Fundación Igualdad y los Premios Carlos Jáuregui, les tomó por sorpresa recibir un mensaje del espacio que funciona en Buenos Aires. El mensaje escrito se transformó en videollamada y fue así que, en contacto con Pedro Paradiso, presidente de la institución, se enteraron que formaban parte de las distinciones del evento previsto para este año.

“Nos dijo que Rapsodia había sido tenida en cuenta por la permanencia y todo lo que implica el boli, al margen de ser un lugar de entretenimiento y diversión, ha sido y es aun un lugar de contención, donde todas las personas pueden ser escuchadas, valoradas y tenidas en cuenta”, comenta Dany.

Cabe recordar que precisamente Rapsodia nace ante la necesidad de un espacio donde las personas que asistieran pudieran ser libres en torno a sus gustos y elecciones, sin tener que estar ocultándose por temor a las burlas o agresiones que lamentablemente eran habituales hacia 1994, año de creación, cuando San Juan era otra provincia y las prácticas y costumbres se concentraban en ser conservadoras.

Pese a que el reconocimiento fue a Rapsodia como boliche, detrás está la puesta en valor de todas las acciones que se han llevado hasta el momento en pos de la visibilidad de la Comunidad LGBTIQ+, como la recordada “Fiesta del Sol Gay” que luego mutó para llamarse “El Sol nos Une”.

Dany asegura que este tipo de menciones hacen que sea inevitable frenar y mirar hacia atrás, hacia todo lo que pasaron sanjuaninos y sanjuaninas que por sus elecciones en torno a la sexualidad como orientación sexual padecían discriminación, marginalidad, acoso y hasta persecución. “Lo recibimos orgullosos, feliz, como tiene que ser. Creo que hay que valorar, agradecer y ponerse contentas cuando llega”, asegura.

Las lágrimas no demoraron en hacerse presente. Esta vez no fueron lágrimas de tristeza, sino de felicidad. Por cuestiones de tiempos y disponibilidades ninguno de los referentes del boliche pudo llegar hasta la premiación; sin embargo, el reconocimiento fue recibido por alguien que es de la casa, como es Marcelo Gamarra, quien supo ser socio de Rapsodia junto con Jorge Rodríguez años atrás y ahora está instalado en Buenos Aires. Mientras él recibía el reconocimiento, a cientos de kilómetros estaban Dany y Jorge hechos un mar de lágrimas.

“Es ahí cuando caes de verdad en lo que está sucediendo: una fundación de Buenos Aires se fijó en un boliche de San Juan. Es emocionante y satisfactorio. Ya estamos viejas con Jorge, y cuando miramos para atrás sentimos que la vida tuvo sentido”, reflexiona la voz de Rapsodia.

El reconocimiento a Rapsodia es más que un premio nacional. Es una recompensa simbólica a los años de lucha, de pelearla, de remarla en soledad en varias oportunidades, todo para lograr un sueño: contar con un hogar para que las “locas y maricas” de San Juan puedan serlo sin temer por sus vidas.

Sobre ello, Dany reflexiona: “Aún existen muchos episodios injustos de discriminación. Nadie debería tener ningún sentimiento negativo ante nada, porque en definitiva estamos en una sociedad en donde todos nos necesitamos de una u otra manera. Lo más importante es que alguien que no haya tenido la oportunidad de escucharnos vea y revea su pensamiento. Que alguien que nunca tuvo la oportunidad de escucharnos y tenga en su alma ese ruido sucio, esa necesidad de insultar a alguien que eligió de manera valiente, se replantee y lo cambie, que se relaje y viva feliz, tranquila, sonriendo más”.

Con mucha humildad, el reconocimiento fue recibido y viajó hasta San Juan para que la celebración sea en el boliche, con su gente, como debe ser. Es por eso que este fin de semana Rapsodia estará de triple festejo: será la apertura del espacio de verano, se cumplen 31 años desde la apertura de aquel espacio que fue mutando con el tiempo hasta ser lo que es hoy el boliche, y con premio bajo el brazo.

“Festejamos, resistimos y conmemoramos muy orgullsxs”. Esa es la invitación del staff de Rapsodia a todos los sanjuaninos no solo para este fin de semana, sino para todos los días.

Sobre los Premios Carlos Jáuregui

Los Premios Carlos Jáuregui se crearon en homenaje y memoria a uno de los principales referentes históricos de la comunidad LGBTIQ+ del país, militante por los derechos de la diversidad y primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina entre 1984 y 1987.

Dentro de sus múltiples acciones por y para la comunidad diversa, organizó y encabezó la primera marcha del Orgullo que se realizó en Buenos Aires en 1992.

Los premios iniciaron como tal en 1999, y tras varios años de ausencia, fueron retomados por la Fundación Igualdad en 2021 con el propósito de mantener vivo el legado de Carlos y reconocer a quienes lucha por la igualdad, rechazando la discriminación, desde una perspectiva de memoria histórica, derechos humanos, género y diversidad.

Es por este motivo y varios más que el reconocimiento a Rapsodia es más que importante, porque no es solo un boliche, es un espacio abierto a la sociedad en general que apunta a la inclusión, equidad, diversidad y libertad, dejando de lado la discriminación, el odio y todas las violencias existentes.