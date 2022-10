Quién es el sanjuanino que conquistará Vietnam con su danza

Javier Conejero - Dancer

“Desde hace un tiempo vengo buscando oportunidades y alternativas de trabajo en el exterior, debido a la difícil situación que hay en el país, y mucho más para los artistas. Si bien hay oportunidades, vivir de la danza es difícil, y más en estos tiempos. Desde hace tiempo hay una lucha para poder involucraros en el ambiente gestionando, pero nunca es suficiente y con esa idea es que comencé a mirar un poco más hacia afuera”, señala Javi. Esa fue la motivación que tuvo para presentarse a varias convocatorias, pero mientras más pasaba el tiempo, más se apagaban las esperanzas de conseguir una oportunidad que genere un cambio.

Entre las convocatorias a las que se postuló, se encontraba una que buscaba artistas de todo el mundo, no solo bailarines, sino también actores y acróbatas para un espectáculo de índole internacional que se llevaría a cabo en Phu Quoc, una isla paradisiaca al sur de Vietnam, bajo la dirección del coreógrafo canadiense Hani Abaza y con la producción de SunGroup/SunWorld Vietnam.

“Fue tremendo cuando me entere”, señala Javi. Y continúa “había audicionado para el espectáculo de Carmina Burana, que se va a montar con el aniversario del Teatro del Bicentenario. El mismo día que me confirmaron que había quedado entre los seleccionados, se comunicaron conmigo para decirme que tenía que revisar el mail, en spam. Cuando entré me enteré de esto. Había sido seleccionado de entre más de 300 artistas para formar parte de algo que nunca había imaginado. Aun no caigo ”.

Javi señala que el contrato es por un mínimo de seis meses, y si bien ya tendrían que estar allá, están culminando todo lo que es el papeleo necesario para poder ingresar al país. Señala que afortunadamente son varios los argentinos que formarán parte del proyecto, entre ellos otro sanjuanino, Fran Castro, quien también envió su postulación y fue elegido. Al enterarse de la gran oportunidad, Javi abrió un perfil en Cafecito, una app nacional que permite, por medio de colaboraciones que simulan el valor de un café, ayudar a quienes lo solicitan. Allí Javi no solo ha recibido un gran apoyo, sino cientos de expresiones de buenos deseos en la nueva etapa que está a punto de iniciar.

Sin duda es una experiencia más que única la que está a punto de vivir. Javi reconoce que no le teme a los cambios culturales, ni siquiera al hecho que estará durante meses en un país donde el español no es el idioma principal. “Lo único que me aterra es que son como 35 horas de viaje y yo nunca salí del país, es mi único miedo”, comenta entre risas.

El espectáculo se estará estrenando en noviembre, y si todo sale bien Javi Conejero estará en la isla al sur de Vietnam por seis meses, pero el contrato se puede extender hasta un año. “Nunca imaginé trabajar con la danza en otro país. Lo quería, pero saber que es una realidad me genera mucha ansiedad y alegría. Solo espero dar lo mejor de mi y de mi danza”, finaliza el artista que llevará un poco de San Juan a miles de cientos de kilómetros del país.