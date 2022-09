¿Qué probabilidades hay de que la bacteria que mata en Tucumán llegue a San Juan?

La pandemia por el coronavirus ha dejado a la sociedad sensible en tema sanitario. Cualquier virus o enfermedad que provoca un brote genera más preocupación que en otros momentos, y cuando se conocieron los casos de víctimas fatales por neumonía bilateral de causa desconocida en Tucumán se encendieron las alertas en el sistema sanitario no solo de la provincia, sino a nivel nacional. Al confirmarse que se trata de la bacteria Legionella, una especialista de San Juan brindó precisiones sobre las causas de la enfermedad, como también síntomas y cómo se contagia.

La legionella es una bacteria que fue detectada por primera vez en 1977 en Filadelfia, Estados Unidos, tras un brote que se había dado el año anterior durante una Convención de Legión de América. Esta bacteria habita en ambientes húmedos, con temperaturas que van desde los 20 a los 45 grados. Salanitro fue clara al precisar que nada tiene que ver con el coronavirus, sino que todo por el contario, se trata de una enfermedad que se da en un ámbito concreto, en este caso particular en una clínica privada de Tucumán, y es fácilmente controlable una vez detectada la causa.

“Esto no se contagia de persona a persona, ni siquiera tomando el agua con la bacteria, salvo que se dé una situación muy particular. El contagio es por inhalación, y uno entiende más que nada que la inhalación es por el aire acondicionado”, remarcó la especialista, poniendo énfasis en que no hay probabilidades que se disemine por todo el país, por lo que no hay chances que se puedan dar casos en San Juan, al menos no relacionados con el brote de Tucumán.

Para evitar contraer la enfermedad, lo principal es revisar y limpiar los filtros de aire acondicionado de manera frecuente, teniendo en cuenta el tiempo de uso del aparato; y evitar el estancamiento de agua de consumo humano y realizar la limpieza adecuada de depósitos o tanques de reserva.

La sintomatología que presenta la enfermedad es similar al Covid, ya que al principio se manifiesta como un síndrome gripal, hasta desarrollar la neumonía bilateral que en algunos casos llega a ser fatal. A diferencia del Covid, es controlable con la medicación correcta si se diagnostica a tiempo.

Brote de Legionella en Tucumán, la situación hoy

Luego que el Instituto Malbrán confirmará las causas del brote de neumonía bilateral en la Clínica Luz Médica, de Tucumán, durante el fin de semana, desde el Ministerio de Salud de esa provincia se puso el foco en determinar la fuente de contagio.

Si bien no es una enfermedad que se contagia entre personas, se mantiene la decisión de mantener el espacio cerrado, sin admitir nuevos pacientes, al menos hasta que se determine el lugar de origen de la bacteria que se propagó por todo el edificio. Al respecto, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, señaló que el martes 6 de septiembre un equipo trabajará en el lugar para determinar la fuente de contagio y establecer si hay o no responsabilidades.

Hasta este momento se han registrado seis víctimas fatales y un total de 19 personas contagiadas. En la jornada de hoy se confirmaron 8 casos nuevos.