Qué pasa con los alumnos que agredieron con agua caliente a un compañero en el colegio confesional sanjuanino

Y agregó que, “se ha hablado con los padres porque hay que tener en cuenta que son todos menores. Si bien en el ámbito de la educación privada, cada institución tiene sus gabinetistas interdisciplinarios y son ellos los que intervienen y se dedican a abordar a los alumnos, lo que se está haciendo en este momento; nosotros desde gestión estatal estamos a disposición para todo lo que sea necesario de acompañamiento”.

Por otra parte, se refirió a los comentarios que indican que el estudiante que fue víctima del ataque iba a ser trasladado a otro establecimiento o a la posibilidad de cambiar de escuela a los agresores. Al respecto aseguró que, “hemos escuchado dichos que indican que los padres del chico lo querían cambiar de escuela, pero no tengo nada concreto. En cuanto al resto de los alumnos, se trabaja con ellos en torno a su conducta, pero no habrá traslados. En realidad, si se llevan a un alumno de la escuela, es porque los papás lo deciden. No hay una indicación del Ministerio o la institución para trasladar a los chicos”.

Para finalizar, la funcionaria confió: “Yo por ahí me pregunto, ¿qué les está pasando a los adolescentes para hacer estas cosas? Hacer daño, así, a otra persona. Pero bueno, estamos preparados para trabajar en estos casos con los protocolos correspondientes y los especialistas en el tema”.

El caso de violencia en la escuela

Fue la madre del menor quien llegó a la Comisaría 13era que para denunciar que su hijo había sido golpeado en el interior del establecimiento de educación privada.

De acuerdo a lo que precisa la denuncia, los compañeros del adolescente lo sorprendieron al finalizar la clase de Educación Física, lo rodearon entre varios cubriéndole la cara y comenzaron a golpearlo. En principio, no sería un ataque violento, sino más bien una especie de “broma”, pero el grado de tensión escaló cuando le arrojaron agua caliente sobre el cuerpo.

Si bien no fueron agresiones de gravedad, el menor fue asistido en la institución hasta que se contactaron con los padres. Más allá de la denuncia en la Justicia, ahora en el ámbito escolar se avanza en la implementación del protocolo correspondiente.