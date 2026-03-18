Qué lugar ocupa San Juan en el mapa de la desocupación nacional

Mientras la desocupación a nivel nacional escaló al 7,5% , afectando a más de 1,6 millones de personas , el Gran San Juan logró consolidarse como un polo de ocupación con un índice de apenas el 2,7% . Esta cifra ubica a la provincia en una situación de privilegio, especialmente al compararla con los grandes centros urbanos de la región Pampeana y el Gran Buenos Aires, donde el desempleo ya roza los dos dígitos.

Dentro de la región de Cuyo, que promedia un 4,9% de desocupación, San Juan ocupa un lugar destacado por su bajo nivel de desempleo. Se encuentra significativamente mejor posicionada que el Gran Mendoza, que registró la tasa más alta de la zona con un 6,7% y sumó 10.000 nuevos desocupados en el último año. No obstante, se sitúa por detrás del Gran San Luis, que con un 1,5% se destacó como uno de los tres "grandes ganadores" a nivel nacional al reducir significativamente su índice de desocupación durante el periodo analizado.

La brecha se vuelve aún más evidente al contrastar el panorama sanjuanino con las zonas más críticas del país. Mientras que en el aglomerado sanjuanino el impacto es reducido, en lugares como los Partidos del Gran Buenos Aires, Mar del Plata o Gran La Plata, el desempleo asciende al 9,5%. A pesar de este buen desempeño relativo, San Juan todavía se ubica por debajo de los récords mínimos registrados en el Noroeste, donde Santiago del Estero-La Banda ostenta la tasa más baja de la Argentina con apenas un 0,6%.