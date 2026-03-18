miércoles 18 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Encuesta

Qué lugar ocupa San Juan en el mapa de la desocupación nacional

Con una tasa de apenas el 2,7%, la provincia se mantiene muy por debajo de la media nacional y se posiciona como una de las ciudades con mejores indicadores de empleo en el país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
desocupación

El último informe de la Encuesta Permanente de Hogares publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) arroja luz sobre una marcada disparidad territorial en el mercado laboral argentino.

Lee además
   
Recortes

Confirmaron que cerrarán una oficina del Correo Argentino en un departamento alejado y ya han desvinculado al 20% del plantel de la empresa
calendario impositivo 2026: rentas confirmo los vencimientos y descuentos para el impuesto automotor
Recaudación

Calendario impositivo 2026: Rentas confirmó los vencimientos y descuentos para el Impuesto Automotor

Mientras la desocupación a nivel nacional escaló al 7,5%, afectando a más de 1,6 millones de personas, el Gran San Juan logró consolidarse como un polo de ocupación con un índice de apenas el 2,7%. Esta cifra ubica a la provincia en una situación de privilegio, especialmente al compararla con los grandes centros urbanos de la región Pampeana y el Gran Buenos Aires, donde el desempleo ya roza los dos dígitos.

Dentro de la región de Cuyo, que promedia un 4,9% de desocupación, San Juan ocupa un lugar destacado por su bajo nivel de desempleo. Se encuentra significativamente mejor posicionada que el Gran Mendoza, que registró la tasa más alta de la zona con un 6,7% y sumó 10.000 nuevos desocupados en el último año. No obstante, se sitúa por detrás del Gran San Luis, que con un 1,5% se destacó como uno de los tres "grandes ganadores" a nivel nacional al reducir significativamente su índice de desocupación durante el periodo analizado.

La brecha se vuelve aún más evidente al contrastar el panorama sanjuanino con las zonas más críticas del país. Mientras que en el aglomerado sanjuanino el impacto es reducido, en lugares como los Partidos del Gran Buenos Aires, Mar del Plata o Gran La Plata, el desempleo asciende al 9,5%. A pesar de este buen desempeño relativo, San Juan todavía se ubica por debajo de los récords mínimos registrados en el Noroeste, donde Santiago del Estero-La Banda ostenta la tasa más baja de la Argentina con apenas un 0,6%.

Seguí leyendo

La UNSJ lanzó la carrera de Enfermería en Valle Fértil

La Virgen de Andacollo cruza la cordillera por primera vez y visita Rawson

Tras detectar un caso en Buenos Aires, qué dijeron sobre la "viruela del mono" en San Juan

Vuelve el trueque de materiales reciclables por vouchers para comprar frutas y verduras en San Juan

La Difunta Correa, como un hormiguero: trabajan contrarreloj para terminar desde el mega escenario hasta un puente

Inesperado: una plaza de Rawson, tomada por caballos en plena madrugada

¿Cuándo volvería la lluvia a San Juan?: la respuesta del Servicio Meteorológico Nacional

Olvidó su bolso en la calle y un sujeto se lo llevó: asegura que en su interior había $6.000.000 y pide ayuda

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El imponente escenario es una de las obras más destacadas de la obras que se desarrollan a ritmo acelerado en el Paraje Difunta Correa.
Previo a la Cabalgata

La Difunta Correa, como un hormiguero: trabajan contrarreloj para terminar desde el mega escenario hasta un puente

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

El imponente escenario es una de las obras más destacadas de la obras que se desarrollan a ritmo acelerado en el Paraje Difunta Correa.
Previo a la Cabalgata

La Difunta Correa, como un hormiguero: trabajan contrarreloj para terminar desde el mega escenario hasta un puente

Imagen ilustrativa
Uniformado golpeado

Un penitenciario fue atacado por dos motochorros que intentaron asaltarlo en Santa Lucía

Alerta en Pocito: encontraron a un nene de 3 años en la calle y a su hermano de 10 solo en su casa. Imagen ilustrativa
Gravísmo

Alerta en Pocito: encontraron a un nene de 3 años en la calle y a su hermano de 10 solo en su casa

Córdoba: encontró y devolvió $37.000.000, pero se indignó con la recompensa y tomó una insólita decisión
Ver para creer

Córdoba: encontró y devolvió $37.000.000, pero se indignó con la recompensa y tomó una insólita decisión

Apareció un video de la gresca en la cancha de Sportivo Desamparados donde un hincha terminó herido de un disparo
Imágenes

Apareció un video de la gresca en la cancha de Sportivo Desamparados donde un hincha terminó herido de un disparo

Te Puede Interesar

Tras ser absuelto, la causa que aún le queda pendiente al ex comisario Padilla
Por el beneficio de la duda

Tras ser absuelto, la causa que aún le queda pendiente al ex comisario Padilla

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dia D para la minería sanjuanina: de la opacidad de aquel Veladero modelo 2010, a la ley del más fuerte
Análisis

Dia D para la minería sanjuanina: de la opacidad de aquel Veladero modelo 2010, a la ley del más fuerte

Un viernes con mucho calor y probables tormentas es que el anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para San Juan.
Clima

Jueves con calor en ascenso en San Juan: el verano se resiste a irse

La gran duda que persiste en el SEC, luego de la venta del Libertad a La Anónima
Repercusiones

La gran duda que persiste en el SEC, luego de la venta del Libertad a La Anónima

Qué lugar ocupa San Juan en el mapa de la desocupación nacional
Encuesta

Qué lugar ocupa San Juan en el mapa de la desocupación nacional