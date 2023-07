Que los jóvenes vayan a votar, el pedido de sanjuaninos que peinan canas

Esta falta de jóvenes mereció la reflexión de algunos sanjuaninos que hoy fueron a votar. Uno de esos casos fue Roberto Prado, quien tiene 83 años y con la ayuda de su hijo y acompañado de su esposa, se dirigió hasta la Escuela San Martín para votar. Consultado por Tiempo de San Juan, aseguró: “Los jóvenes son el futuro, si no se ponen las pilas, todo va a seguir igual. Hay que decirles a los jóvenes que voten, que entiendan las necesidades del país, porque son los únicos que pueden salvar a los que vienen. Nosotros a esta altura ya no podemos hacer mucho, lo único que podemos hacer es votar”.

Juan Castro tiene 74 años, si bien en su caso particular no es obligatorio, no tiene ningún problema en acercarse a las urnas, pero destaca que ve poca juventud en cada elección que le ha tocado vivir. “Tienen que votar para cambiar el país. Falta de experiencia, nadie les aconseja para bien. Tienen que votar para cambiar esto, son los responsables del futuro y nos aferramos a que puedan hacer la diferencia”, sostuvo.

Si bien Ana Laura Riveros no llega al límite de edad, reconoce que es “una pena que los jóvenes no vayan a las urnas”. Ella pone especial foco en lo que significa la democracia, sobre todo para las generaciones que durante años tuvieron que vivir en Dictadura Militar. “Nuestra democracia nos ha costado mucho y votar es lo más lindo que tiene la democracia, porque votamos por lo que queremos, no porque nos imponen. Hay que revalorizar ese momento que tenemos, así sean muchas elecciones y muchos actos como los que tendremos este año; pero cada uno de ellos es importante, porque podemos manifestar la voluntad, que es importante”, reflexiona.

Pese a ello, Ana Laura señala que no es algo general, ya que sostiene que se ve mayor presencia de jóvenes que se instruyen, aprenden y buscan comprender lo que significa la democracia, como también nuevas generaciones que se involucran en la política. “Es importante que entiendan que más que el futuro, ellos son el presente”.

Quien opinó en la misma línea fue Guillermo Belascoain, quien con 63 años asegura que le quedan muchas elecciones por delante, sin que la edad sea un impedimento. “No falté a ninguna elección desde que se recuperó la democracia, ni a una consulta popular. Cada vez que se convocó a las urnas voté. Tengo los sellos en el DNI viejo y todos los taloncitos de las elecciones que han ido sucediendo”, dijo.

Y continuó: “La democracia es un logro, elegir es tener el poder un día, es ser parte del pueblo. El momento de la elección es el momento en el que el pueblo es más soberano que nunca y como pueblo debemos atesorar la posibilidad de decidir y defender la democracia. No votar no es una opción, es dejar que otros decidan por uno, y eso está mal, es no hacerse responsable de lo que pasa socialmente. Quien no se hace responsable de lo que pasa socialmente no se hace responsable de su existencia, por lo tanto, los jóvenes que no votan no se hacen cargo de su propia vida. Están dejando en manos de otros para que decidan en política los resentimientos y no las ilusiones de lo que va a venir”.