Cerraron las elecciones a gobernador y vice en San Juan: mirá el minuto a minuto de las definiciones

Estilo y corte de Peso Pluma: quién es "El Pepe", el mano derecha de Agustín Ramírez

Se llama Esteban Maturano y trabaja en las redes del candidato de Milei. Traje azul, zapatos en punta y cuidando la imagen de Agustín Ramírez.

"Hago el trabajo del CM (community manager) con las cuentas de ADN, Desarrollo Libertad y ahora estoy acá siguiendo el día a día de Agustín. Estuve en todas las etapas y recorrimos varios departamentos", afirmó el prensa de Ramírez.

WhatsApp Image 2023-07-02 at 11.23.36.jpeg

Esteban llegó de traje azul, zapatos en punta y mucho estilo. Además del corte de moda, el del trapero mexicano Peso Pluma: "Todos me conocen como el Pepe, pero me saben decir que es parecido a su corte. Lo cierto es q no lo conzco, pero ya quedó", recordó entre risas el CM.

El pocitano llegó temprano a acompañar al candidato y pasará todo el día al pendiente de las redes sociales de Ramírez.

"Aparte de comunicación política en el partido ADN, ahora con Agustín Ramírez"