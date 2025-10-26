domingo 26 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Columna

¿Por qué tratás mejor a los desconocidos que a tu familia?

Eres más amable con el repartidor, con el taxista, que con tu madre. Más paciente con tu compañero de trabajo, que con tu pareja. Más educado con el camarero que con tus hijos. Y lo sabes. La inmensa mayoría de los seres humanos, solemos hacerlo aunque nos duela reconocerlo, y eso no está nada bien.

Por Carlos Fernández
image

En consulta lo veo cada semana: personas agotadas, amorosas, que dan su mejor versión fuera de casa… y la peor dentro. No por maldad, sino por costumbre. Porque la rutina emocional los anestesia, y sin darse cuenta empiezan a tratar con indiferencia a quienes más deberían sentir nuestra ternura.

Lee además
poyoyo, el emprendimiento cristiano que alimento a los sanjuaninos en el domingo electoral
Historias

Poyoyo, el emprendimiento cristiano que alimentó a los sanjuaninos en el domingo electoral
esto es mas rapido, venis con la idea y solo marcas la cruz: el guino de los sanjuaninos a la boleta unica
Pulgar arriba

"Esto es más rápido, venís con la idea y solo marcás la cruz": el guiño de los sanjuaninos a la Boleta Única

Damos por sentado lo más valioso

Con los desconocidos, el cerebro activa el “modo social”: ser educado, sonreír, cuidar la impresión. Queremos gustar. Pero con la familia no hay esa presión: asumimos que estarán ahí sin importar cómo actuemos.

Y entonces aparece la trampa: “ellos me entienden”, “ellos saben cómo soy”. Así, día tras día, te permites lo que jamás permitirías con nadie más. Pero ese permiso tiene un precio: las personas que más te quieren comienzan a recibir solo tus restos emocionales.

El agotamiento emocional te pasa factura

Llegas a casa después de un día entero conteniendo emociones, siendo funcional, amable, correcto. Has gastado toda tu energía emocional en sobrevivir afuera. Cuando cruzas la puerta, se cae la máscara y aparece el cansancio en forma de mal humor, impaciencia o desconexión.

Tu pareja no tiene la culpa. Tus hijos no son responsables. Pero ellos se llevan los restos del día: el tú sin filtro, sin paciencia, sin ternura. Y lo justificas: “es que estoy agotado”. Sí, lo estás. Pero ellos también.

La confianza que se transforma en descuido

La familiaridad mal entendida destruye el respeto. Con el tiempo, dejamos de cuidar los detalles que sostienen el amor: los buenos días, la sonrisa, el “gracias”.

Creemos que el cariño basta, pero el cariño sin respeto se convierte en rutina.

He visto matrimonios rotos no por infidelidad, sino por indiferencia. Hijos que crecen sintiendo que los desconocidos reciben más paciencia y dulzura que ellos. Padres que callan porque no quieren “molestar”. La confianza debería profundizar el respeto, no reemplazarlo.

El coste invisible de este patrón

Cada gesto impaciente deja una marca.

Cada palabra áspera resta conexión.

Cada mirada indiferente erosiona el amor.

Tus hijos aprenden que la ternura tiene límites.

Tu pareja empieza a sentirse invisible.

Tus padres sienten que ya no tienes tiempo ni tono amable para ellos.

Y un día, cuando quieras volver a conectar, puede que ya no haya energía del otro lado. Porque las personas que más nos aman también se cansan de recibir lo que sobra.

Cómo cambiarlo y sanar tu forma de amar

Imagina que cada interacción familiar es la primera o la última.

Si hoy conocieras a tu pareja por primera vez, ¿le hablarías así?

Si supieras que esta es tu última conversación con tu madre, ¿usarías ese tono?

Si tus hijos fueran tus alumnos o tus compañeros, ¿tendrías esa paciencia que ahora reservas para otros?

Empieza hoy:

  • Respira antes de responder.
  • Mira a tu familia con curiosidad, no con costumbre.
  • Da las gracias incluso por lo cotidiano.
  • Y recuerda: el respeto no se pierde cuando hay confianza, se fortalece.

A veces, los mayores actos de amor no son los regalos ni las grandes frases, sino el tono con el que decimos “buenas noches”, la sonrisa que aún ofrecemos cuando estamos cansados, la presencia que no necesita palabras.

Porque la familia real no quiere tu perfección. Quiere tu atención.

Escrito por: Carlos Fernández.

Coach profesional y Psicólogo

Redes sociales:

Instagram y Facebook: Europa Coaching.

Seguí leyendo

Diego Sánchez y el arte de la enología como un destino reconfortante y exquisito

Los amigos que unieron sus profesiones para mostrar a los emprendedores sanjuaninos

"La Pole" y Cristian Andino, un amor de toda la vida

Una tradición que queda en familia: Benicio Orrego y otra elección acompañando a su padre

San Juan empezó movido con las elecciones y un temblor: ¿lo sentiste?

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Una tragedia, una promesa y un robo: buscan la tricicleta de su madre fallecida en un accidente hace 31 años en San Juan

Un día de arte y docencia en San Juan: llegan las Terceras Jornadas Provinciales de Educación Artística

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san juan vota: estreno de la boleta unica y renovacion de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Los pasillos de la escuela. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la escuela "fantasma" de Caucete, entre el olvido y las paredes donde permanecen huellas

El puente sobre el lago del Parque de Mayo se construirá en hormigón y será iluminado para el deleite de grandes y chicos.  video
Histórica obra

Los secretos del lifting al lago del Parque de Mayo: sistema de aireado, aguas danzantes y un puente peatonal de 57 metros

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Te Puede Interesar

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como ángeles
Elecciones 2025

Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como "ángeles"

En el país, ya votó casi el 23% del padrón
Elecciones 2025

En el país, ya votó casi el 23% del padrón

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa
Elecciones 2025

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa

Sergio Uñac votó en Pocito: Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia
Elecciones 2025

Sergio Uñac votó en Pocito: "Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia"