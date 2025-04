Por qué no hubo tours de compras de San Juan hacia Chile en Semana Santa

Semana Santa suele ser un momento ideal para hacer los tours de compras gracias a los feriados y a la oportunidad de viajar por más tiempo o, bien, hacer más viajes. Sin embargo, las empresas que ofrecen estos servicios en San Juan indicaron que, este año, no se hizo ningún viaje, debido a que en Chile es feriado y los mayoristas no abren. Por lo tanto, no conviene hacer la inversión y gastar tiempo para no poder comprar nada.