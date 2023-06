Por qué la Iglesia guardó silencio y no denunció en la justicia el presunto abuso en Valle Fértil

En ese entonces, según detallaron,los delitos contra la integridad sexual en perjuicio de menores eran considerados de instancia privada y por ello se ataron al Derecho y respetaron el deseo del adolescente y su madre, que pretendían guardar el secreto y resolver la cuestión puertas adentro.

A partir del 26 de octubre de 2018, fue sancionada la Ley 27.455 y ahora ese tipo de ilícitos son de instancia pública y cualquier persona que tome conocimiento de un posible abuso está obligada a denunciarlo. Es por ello que ante la consulta de Tiempo, afirmaron que en la Iglesia de San Juan no hubo un caso similar en el que debieran guardar silencio por ley.

Por qué la Iglesia guardó silencio ante el presunto abuso de Bustos en Valle Fértil

Acorde relató Rubén Lloveras, al igual que Cristina Naveda y el Padre David Gómez, que también formaron parte de la conferencia y ofrecieron respuestas a las consultas de los periodistas, el encuentro de la presunta víctima y su madre fue con el Presbítero David Gómez, que actuó como juez eclesiástico en el Proceso Penal Canónico que se inició a propósito de ello. Además, de esa reunión participó un notario que tomó registro de las conclusiones a las que arribaron.

Según manifestaron, en acta quedó firmado que les recomendaban acudir a la justicia para denunciar a Bustos. También aseveraron que por lo único que se juró fue por decir la verdad, al inicio de la declaración del menor. Es por eso que negaron rotundamente haberlo obligado a guardar silencio y haberlo hecho jurar sobre la Biblia.

En ese sentido, indicaron que el Derecho Canónico que los asiste los obliga a ellos, a los integrantes de la Iglesia, a guardar secreto sumario; no así con el resto de la gente, en este caso el joven denunciante y su progenitora. Es por eso que dejaron entrever que quizás hubo un error de interpretación por parte del denunciante.

"El notario y yo nos obligamos a guardar secreto de lo actuado, no era nuestra función ventilar esas cosas, como se hace en todos los procedimientos. Se lo dije a la madre, que nosotros no podemos andar ventilando nada y que guardamos silencio sobre lo actuado", sostuvo Gómez.

Respecto a las fechas y las acciones de la Iglesia, aseguraron que la reunión con los denunciantes ocurrió cuando Bustos ya afrontaba el proceso penal por el que terminó condenado a un año y 8 meses de prisión condicional. Es por ello que, como lo señala el proceso canónico, se dirigieron al Servicio Penitenciario donde permanecía el sacerdote y allí le tomaron la declaración para su investigación interna.

"Negó rotundamente el hecho", revelaron al mismo tiempo que aclararon solamente fue consultado por el presunto abuso en Valle Fértil y no por la causa que lo había llevado tras las rejas. "Por lo otro no actuamos con la legislación canónica porque no se denunció nada de eso en la Iglesia", añadieron.

Como Bustos ya había sido suspendido de su actividad como cura por la causa de abuso sexual en el seno familiar, desde la Iglesia esperaron por el desarrollo del Proceso Canónico y las definiciones desde el Vaticano, que en 2020 finalizó la etapa de investigación y el expediente religioso quedó a tiro del comienzo de juicio.

"Iniciamos el proceso y enviamos a Roma la documentación y de lo que resulte el proceso judicial, ahí se cerrará la investigación canónica. El proceso canónico es breve, hay pruebas para investigar", explicó Lozano y reafirmó que la conclusión se dará siempre haya una pena firme.

El comunicado de la conferencia del Arzobispado: