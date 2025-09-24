miércoles 24 de septiembre 2025

Gran convocatoria

Pocito tiene 41 candidatas a Reina del Adulto Mayor: conocelas en esta nota, votá y sumales puntos

Desde la Municipalidad del departamento difundieron las imágenes de cada una de las aspirantes a la corona y la posibilidad de participar en la elección.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pocito presentó a sus 41 candidatas a Reina del Adulto Mayor, entre ellas están quienes reemplazarána las soberanas salientes.

Pocito presentó a sus 41 candidatas a Reina del Adulto Mayor, entre ellas están quienes reemplazarána las soberanas salientes.

La elección de la Reina del Adulto Mayor se vive con gran expectativa en Pocito. Es que, en total hay 41 aspirantes a quedarse con la corona departamental y, en medio de la incertidumbre por saber quién ganará, el municipio abrió una convocatoria virtual para que el público emita su voto.

Cabe recordar que, la elección en el departamento del Sur será este viernes 26 de septiembre a las 19 horas en el Estadio Marcelo García y las elegidas reemplazarán a María Rosa Mestre y Martha Demartini, actuales Reina y Virreina.

Para ser parte de la elección, el público puede ingresar a este formulario (hacer click aquí), votar por tu favorita y sumale puntos que se agregarán a la decisión del jurado el día del evento.

Conocé a cada una de las candidatas a Reina del Adulto Mayor de Pocito

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Dejá tu comentario

