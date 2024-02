Piden dinero a nombre de una organización proteccionista de San Juan pero todo es una estafa

La publicación que pide fotos para Patitas sin Hogar va acompañada de imágenes de un perro quemado para el que piden donaciones pero según denunciaron los proteccionistas estas imágenes son viejas y ni siquiera corresponden a San Juan. Además, los delincuentes crearon un alias de Mercado Pago con el nombre de la organización para darle más credibilidad al pedido.

"Recuerden, los casos de Fundación Patitas sin Hogar siempre estarán subidos en el Facebook y en el Instagram de la fundación, además de las cuentas personales de los voluntarios (Marilú Garcés, Federica Castro, Cristina Romano, Pedro Carrión y Eduardo Grasso). No transfiera plata a ninguna publicación que no sea de estas personas mencionadas".

