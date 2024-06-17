¿Perdiste tu documentación en la vía pública? Mirá si la Policía de San Juan tiene la tuya

Nuevo reporte de la Policía de San Juan. Este lunes, la fuerza de seguridad local informó el nombre de las personas que extraviaron documentos, carnets y licencias en la vía pública, y que están en posesión de los efectivos policiales.
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La fuerza de seguridad local informó el nombre de las personas que extraviaron documentos, carnets y licencias en la vía pública, y que están en posesión de los efectivos policiales.
Nuevo reporte de la Policía de San Juan. Este lunes, la fuerza de seguridad local informó el nombre de las personas que extraviaron documentos, carnets y licencias en la vía pública, y que están en posesión de los efectivos policiales.
Las documentaciones se encuentran en la División Relaciones Policiales. Podrán ser retirados de lunes a viernes de 8 a 21 horas, o llamando al 4296818 o al 4296819.
DNI a nombre de:
*ABALLAY GISELA EMILSE
*ABELIN YUBEL ANA
*ABILA MARISA RAFAELA
*ACOSTA CUMPIAN LUCAS JAVIER
*ACOSTA DIAZ MARIA LILIANA
*AGUADO ORTEGA MARIA SOLEDAD
*AGÜERO ÁBILA ANIA PAOLA
*AGÜERO ACIAR PATRICIA LORENA
*AGÜERO ORIANA DAIANA
*AGUERO ROSA YOHANA
*AGUIRRE DIEGO MARTIN
*AHUMADA LUNA ESTEBAN JOSE
*ALIVE GODOY WILFREDO SANTOS
*ALVAREZ CIPRIANO WENCELAO
*ALVAREZ FREDI ROCIO BELEN
*ALVAREZ MARIO ALBERTO
*ALLENDE CABAÑA JOSE MARIA
*ANDRADA ZALAZAR SANTINO BAUTISTA
*ARANDA FERNANDEZ BRIAN EZEQUIEL
*ARCE SEBASTIAN BAUTISTA
*ARGUMOSA MARIA ANTONIA
*ATUNA ELIANA ÉRICA
*BAEZ MARIANA YAMILA
*BAMBA MIRTA SILVIA
*BARAHONA GONZÁLEZ JIMENA MARÍA
*BARAHONA TORRES MILAGROS MAGALI
*BARBARÁN MAURICIO MANUEL
*BECERRA MONICA BEATRIZ
*BELA SABRINA SOLEDAD
*BENITES LUISINA JAZMIN
*BERENGUEL JOSE ANTONIO
*BERNAL BERTOMEU ANA ARACELI
*BRAVO MONICA LILIANA
*BRIZUELA MARIA SOLEDAD
*BRIZUELA WALTER MIGUEL
*BRUNA DEBORA PAMELA
*BURGOS LEONELA BELEN
*BUSTOS ADRIEL OLAF
*BUSTOS CATALDO YULIANA AURORA
*CABALLERO JORDAN FERNANDO EXEQUIEL
*CACERES WILLIAMS SAMUEL
*CALDERON MARTIN
*CALDERON ROSANA MYRIAM
*CAMARGO JUAN ALBERTO
*CAMARGO ROJAS SANTIAGO
*CAMPAÑA FRANCO DAVID
*CAMPOS MAURO JESUS
*CAMPOS SANFILIPPO MAURO ARTURO
*CANTERO EMMA MAGDALENA
*CARRIZO ELIZONDO SILVIA MABEL
*CARRIZO OLMEDO CELESTE ELIZABET
*CASCO LEPEZ MICAELA ARIANA
*CASTILLO MONICA SANDRA
*CASTILLO QUIMEY LOURDES
*CASTRO JONATHAN ARMANDO
*CASTRO OYOLA LETICIA ANALIA
*CASTRO PATRICIA HAYDEE
*CASTRO WALTER ALBERTO
*CESPED PEDRO SEBASTIAN NICOLÁS
*COLON SERGIO GONZALO
*CONTRERAS VIOLETA ELIDA
*CORDOBA CARINA VANINA
*CORIA SANJINES GUADALUPE BELEN
*CORNEJO JUAN ANGEL
*CORREA CRISTIAN ALFREDO
*CORREA DANIEL JOSE LUIS
*CORTEZ MARIA LAURA
*CORTEZ SILVANA MARINA
*COSTA LUIS EMANUEL
*CRUZ LIMACHI ALBERTO
*CRUZ MARIA CLAUDIA
*CRUZ PEREZ MARIA ANTONELLA
*CUELLO ALBERTO AUCEBIO
*CUNCHILA OMAR DAVID
*CHAVES AGÜERO LAURA GISEL
*CHAVES RODRIGO FELICIANO
*DALENDATI MIRTHA LILIANA
*DAVILA DARIO ALBERTO
*DIAZ BRAIAN LUCAS
*DIAZ GOMEZ YESICA DEL VALLE
*DIAZ MARGARITA GLADYS
*DOHMEN NELLY SUSANA
*DURAN ESPINA DANIEL ALEJANDRO
*ECHEGARAY SILVINA MARCELA
*ELIZONDO JOAQUIN TOMAS
*ESCALONA GIMENA NOEMI
*ESCUDERO CRUZ LUIS DAVID
*ESCUDERO EMILIANO EDUARDO
*ESCUDERO MANUEL ALEJANDRO
*ESNALOA TEJADA GONZALO
*ESPEJO JOSÉ ALEJANDRO
*ESPINOSA BRAIAN FIDEL
*FALCON ALFARO SEBASTIAN MAXIMILIANO
*FERNANDEZ LOZANO HUGO
*FERNANDEZ PEDRO MIGUEL
*FERNANDEZ PI MARIA SOLEDAD
*FIGUEROA MAIRA ELISA
*FIGUEROA MARCO ADRIAN
*FLORES JOHANA NOEMI
*FLORES JUAN PABLO
*FLORES MAIRA GISEL
*FRIAS HERRERA LUCAS ADRIAN
*FUENTES EMILIA VIRGINIA
*GALIANO VEGA MARÍA BELEN
*GARAY HÉCTOR ANDRÉS
*GARRO MIRIAM RENEE
*GASPARINI ESTEBAN DAVID
*GATICA FRANCISCO JOAQUIN
*GEREZ FIGUEROA ELÍAS EZEQUIEL
*GIACONI SILVIA ADRIANA
*GIL PACHECO GONZALO NICOLÁS
*GODOY MABEL MARGARITA
*GOMEZ GOMEZ MELISA SABINA
*GOMEZ JORDA VIKO ABRIL
*GOMEZ JUAN ANDRES
*GONZALES HECTOR ADOLFO
*GONZALEZ ADOLFO ARTURO
*GONZALEZ HERNAN EZEQUIEL
*GONZALEZ JOSE AGUSTIN
*GONZALEZ SILVIA MAGDALENA
*GRAMAJO ATENCIO VIRGINIA CELESTE
*GUARDIA ARIEL HUGO
*GUERRERO RICARDO ARIEL
*GUGLIELMINO RUIZ MARÍA JAEL
*GUTIERREZ ALEXIS EDGAR
*GUTIERREZ FERNANDEZ HERNAN ESEQUIEL
*GUTIERREZ LUJAN MARIA EMILIA
*HERRERA FACUNDO ANDRÉS
*HIDALGO JONATAN FABRICIO
*IBAÑEZ JUAN LUIS
*IBAÑEZ PRISCILA AYELEN
*ICAZATI ROBERTO DANIEL
*ILLA RIVEROS IARA MARTINA
*IRRAZABAL GABRIELA ALEJANDRA
*JARDEL MARTIN NICOLAS
*JOFRE NESTOR FABIAN
*LACIAR GOMEZ JOSUE MARCELO
*LARA DIAZ ENZO RICARDO
*LEIVA GODOY EVELIN CELESTE
*LEIVA MARCOS ANTONIO
*LEON ESTEFANIA ELIANA
*LEYES KEVIN ISAIAS
*LOMAS AUBONE MARIA CANDELARIA
*LOZADA GONZALEZ JESÚS EMANUEL
*LUCERO ABEL SANTIAGO
*LUCERO YANELA MAGALÍ
*LUJAN DAVID ESEQUIEL
*LUNA MOLINA YAMILA INÉS
*MALDONADO OVIEDO RENZO NICOLAS
*MANA SAAVEDRA VALENTINO PEDRO
*MANZANO ALVAREZ LORENA FABRINA
*MARTINEZ MINGOLLA BRAYAN ALEJANDRO
*MAS RIVEROS PAULINA
*MATOS DOMINGUEZ SHEILA TAYHANA
*MAYA HUGO NICOLÁS
*MEJIVA CRISTIAN MAXIMILIANO
*MENDEZ ESTHER CAROLINA
*MENDEZ SUSANA ESTHER
*MERCADO ANTONELLA JESICA
*MERCADO CONTRERAS CARLOS MARIO
*MERCADO JOHANA CLARIBEL
*MERCADO KAREN FERNANDA
*MICHALEK PATRICIA ALEJANDRA
*MIRANDA AYELEN MARIANELA
*MOLINA ABALLAY MARIA ELENA
*MOLINA ACOSTA MAURO ADRIÁN
*MOLINA ASUNCION BEATRIZ
*MOLINA DANIELA EMILSE
*MOLINA QUIROGA NAIR EDITH
*MOLINA ROLANDO OMAR
*MOLINI HÉCTOR HUGO
*MONTAÑA AGNES VICTORIA
*MONTIVEROS MATHIAS LUCIANO
*MONTIVEROS OSCAR HORACIO
*MORALES ARIANA CELENA
*MORALES MAICO MARCELO
*MORANDI CRISTIAN AGUSTIN
*MORETA HORACIO JAVIER
*MOYA SUAREZ FERNANDO
*MUNIZAGA MATÍAS EZEQUIEL
*MUÑOZ LORNA ESTER
*NAVEDA DIAZ ANDREA
*NIEVAS CALDERON MATIAS FABIAN
*OCHOA ARAYA JESUS EZEQUIEL
*OGAS JORGE DANIEL
*OLGUIN ROMINA GISEL
*OLIVA BUSTOS NATALIA GRACIELA
*OLIVA BUSTOS NATALIA GRACIELA
*OLIVARES AGUSTÍN EZEQUIEL
*OLIVARES FEDERICO ANTONIO
*OLIVARES JESICA GIMENA
*OLMEDO CINTIA TAMARA
*OLMEDO FERNANDEZ MARIA SOL
*OLMEDO SOSA GIULIANA AILIN
*ORO NERINA FABIOLA
*ORO OZAN JUAN RUBEN
*OROZCO LUIS ALBERTO
*ORTEGA MARCOS ARIEL
*ORTEGA MAURIN MARTINA
*ORTIZ BORREGO ALMA DENIS
*OVEJERO ANDREA ROSALBA
*OVIEDO ISOLINA IRINEA
*PALAVECINO NOEMI EULOGIA
*PASTEN RAQUELA DEL ROSARIO
*PAZ USUNA LISANDRO JESUS
*PAZCEL RODOLFO
*PELAYES BUSTOS KEVIN JOEL
*PERALTA JORGE HORACIO
*PEREZ ARACELI ABIGAIL
*PEREZ AXEL JOSE
*PEREZ MONICA MARCELA
*PORRA SALINAS JESIMIEL JANINA
*QUEVEDO MOLL LUCIANO ALBERTO
*QUINTERO OLMEDO ODALYS AINHARA
*QUINTERO SUSANA DEL VALLE
*QUIROGA BITRAN JOAQUIN GABRIEL
*QUIROGA ORO FAUSTINO NICOLAS
*QUIROGA RUARTE MARTIN PEDRO
*RAMOS MARIENELA DEL VALLE
*RAMOS MARIÑO BAUTISTA THIAN
*RECABARREN DIAZ JOHANA ELIZABETH
*RECABARREN LUZ MARIA
*RECABARREN YOSELIN FRANCHESCA VALENTINA
*REINOSO MARIA MARTHA
*REYNOSO ORIANA JANET
*RIMOLO LIMONE LUCA ISAÍAS
*RIOS CELESTE ALEJANDRA
*RIOS ESTER EDITH
*RIVEROS FONTECHIA ROCÍO MARLEN
*ROBLEDO CABALLERO KAREN LUCIANA
*RODRIGUEZ JOSE ALBERTO
*RODRIGUEZ MARIA JULIETA EVOLINA
*ROJAS CARDENAS CECILIA DE LAS MERCEDES
*ROMANO NICOL SELENA
*ROMERO JAIMES JUAN CRUZ AGUSTIN
*ROMERO MIGUEL GASTON
*ROMERO PONTE FERNANDA LUCIANA
*RUARTE MILAGROS HAYDEE DEL VALLE
*RUIZ CASTRO TIZIANO VALENTIN
*SAAVEDRA DIEGO DANIEL ENRIQUE
*SABA MOLL SABRINA ALICIA
*SALINAS OLIVERA AGUSTIN LAUTARO
*SANCHEZ SILVIA MONICA
*SANDOVAL LIDIA ANAHÍ
*SARMIENTO AGUILAR PABLO AGUSTIN
*SARMIENTO JOFRE LIA GUADALUPE
*SCHULTHEIS SOLAR MAXIMO GASTON
*SOLER ROCIO MELANI AMALIA
*SORIA WALTER NAHUEL
*SOSA GUIDO LIONEL
*SOSA MARELLO FERNANDO ROBERTO
*SUAREZ JALAFF FABRICIO SAMIR (2)
*TALQUENCA ROSA CATALINA
*TEJADA FLORENCIA
*TORNESE MONTERO VALENTÍN HERNÁN
*TORRES ARIEL DUILIO
*TORRES MAXIMILIANO HERNAN
*TORRES YAMILA ANABEL
*URBANO TORRES EVA KATHERINA
*VALENTIN FACUNDO IGNACIO
*VALERA SOSA PABLO DANIEL
*VARGAS EMMANUEL JOSE
*VARGAS ROXANA ALEJANDRA
*VEGA CORTEZ JANET GISEL
*VELAZQUEZ HERNANDEZ ADRIAN LEONEL
*VERA HERRERA ALEJO DANILO
*VERA LOURDES FLAVIA
*VIDELA GODOY SHEILA JAZMÍN
*VIDELA JESICA LAURA
*VILCHES VICTOR HUGO
*VILLAFAÑE GERARDO MIGUEL
*VILLAROEL MARTIN FEDERICO
*WAGNER MILAGROS VERÓNICA
*ZABALA MARTÍN ALEJANDRO
*ZAMBRANO ILLANES ALFREDO ALBERTO
*ZARATE ALANIS JORGE FABIAN
*ZARATE JUAN ANTONIO
*ZARATE ROCIO MAGALI
PASAPORTE a nombre de:
*AGUILAR CUADROS NICOLÁS ANTONIO
*ALONSO RUEDA NÉLIDA OLGA
CARNET de obra social provincia a nombre de:
*ARMENDARIZ MÓNICA
*GONZÁLEZ HÉCTOR ADOLFO
*GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER
*GONZÁLEZ SILVIA MAGDALENA
*MÁRQUEZ RAÚL ANTONIO
*PEREZ MONICA MARCELA
*SANCHEZ CAPITANELLI AXEL
CARNET DE DISCAPACIDAD a nombre de:
*COSTA LILIANA
*ESPINOZA SEGUNDO
*LUNA PEDRO RAMÓN
*NUÑEZ VICENTE
LICENCIA de conducir a nombre de:
*ARGAÑARAZ FABIANA BEATRIZ
*BARBARAN MAURICIO MANUEL
*CABALLERO ENRIQUE RODRIGO
*CARPENA CHAVES EMANUEL IVÁN
*FERREYRA DIAZ ALEXIS FEDERICO
*GUTIERREZ ECHEGARAY ROBERTO
*SALINAS OLIVERA AGUSTIN LAUTARO
*SORIA WALTER NAHUEL
*TORNESE MONTERO VALENTIN HERNAN
CÉDULA de conducir a nombre de:
*ABALLAY GALDEANO OFELIA AMALIA (3)
*ABREGU JORGE ALBERTO
*ALBARRACIN NANCY ANDREA
*ARIAS BUSTOS PEDRO FLORENCIO
*BISSUTTI JUAN EZEQUIEL
*BLANQUER GINO EXEQUIEL
*DIAZ ROBERTO LUCAS
*DOMINGUEZ BRUNA MARIA BELEN
*ESPEJO JOSÉ ALEJANDRO
*GONZALEZ LUIS GREGORIO
*GONZALEZ MALLEA ELVIO JAVIER
*GUZMAN SARA GABRIELA
*IBARRA FIDEL ALBERTO
*MATUS LILIANA CRISTINA
*MONTERO LILIANA MABEL (2)
*OLIVERA NATALIA MARCIA
*OYOLA IGNACIO MARTIR
*PEREZ PLAZA RUTH ALEJANDRA
*PONCE AMALRIC EDUARDO MAURICIO
*SALA FEDERICO SEBASTIAN
*SANTANDER JORGE LUIS
*SARMIENTO MARCELO HORACIO
*SCHOENFELD JOSE LUIS
*TOLEDO HECTOR DARIO
*ZAMORA CRISTIAN ALEJO
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