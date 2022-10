Perdieron casi todo en un incendio en Pocito y necesitan ayuda

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1582023091030740993 Un incendio en Pocito Norte dejó sin nada a la familia Rivas. Video elocuente. pic.twitter.com/avdqFh1Pvu — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 17, 2022

Paola es jefa de hogar, vive con sus dos hijas, una con ella y otra en el fondo del terreno del loteo, y ambas tienen hijos pequeños. Así, estas tres mujeres y los cinco nietos de Paola están con varias necesidades, las de siempre y las que generó el incendio.

"No sabemos cómo paso, en segundos no queda nada. A mí anoche me pega un grito una de mis nietas. estaban ellos conmigo nadie más. Fui corriendo y estaba ardiendo en una pieza. Yo creo que es por un enchufe que había ahí", relató la mujer.

Agregó que "gracias a los vecinos no se me quemó toda la casa. Pasamos la noche a la intemperie".

"Vivimos en un espacio verde hace 27 años, con los techos de caña, apenas una chispa y ardió un colchón", se lamentó. La casa tiene tres dormitorios, la cocina y el comedor, todo de adobe y techo de caña. "Sufrimos el terremoto y tenemos las paredes complicadas", aseguró Paola.

WhatsApp Image 2022-10-17 at 11.32.24 AM.jpeg Paola limpiando y viendo cómo seguir este lunes, tras el incendio en su casa.

En la precariedad de este hogar, se quemaron completamente dos ambientes, "no le quedó nada a mi hija y a las nenas que son dos. El otro ambiente es el comedor. Estamos bien todos de salud por suerte pero ellas se quedaron con lo puesto. Ahora estamos en la piecita de adelante y la cocina los vecinos nos están ayudando", aseguró en diálogo con Tiempo de San Juan.

Por lo pronto, necesitan cambiar los dos techos y ropa y calzado para la chica de 22 años, y las nenas que tienen 4 y 7 años. Tanto Paola como su hija Ailén paran la olla trabajando como empleadas domésticas. A Tamara, la otra hija que vive en los fondos con sus tres nenes, las llamas le alcanzaron el baño y están viendo si se salva o no el techo.

Familiares y amigos de Paola organizaron una campaña solidaria para que reciban ayuda de cualquier tipo. Para contactarlas por donaciones, se puede llamar a los siguientes teléfonos: 2645875602 (Paola) y 2645446028 (Ailén).