Pasión por la cocina y sus mejores platos: la impronta de 4 chefs sanjuaninos

Mauricio Tereszko es uno de los chefs más conocidos de la provincia por su incursión en los medios de comunicación y también por su larga trayectoria. El mismo reconoció que su amor por la cocina fue gracias a su familia, como si fuera hereditario. "La cultura armenia, de la cual soy descendiente, hace de la comida un culto y recuerdo los domingos, de niño, a todos cocinando. Eso me llamaba mucho la atención", contó.

Quien aprendió a cocinar por necesidad, puesto que vivía solo de chico, descubrió en ello un placer que con el paso del tiempo se convirtió en su profesión. Si bien sus metas se cumplieron, el hombre que comanda su propia academia reconoció que encontró en la docencia un gusto especial. "Los sueños de aquellos que cocinan dependen de cada persona, siempre es lindo tener un restaurante, un lugar propio, como también trascender transmitiendo conocimientos a otras generaciones", sostuvo.

1ded6858-368f-419c-82bb-f753b5089ac1.jpg

Consultado por su mejor plato, no se animó a destacar uno en particular, aunque sí lo describió a la perfección: "Con el tiempo y la experiencia, uno prefiere un plato honesto y simple, que me haga sentir los sabores originales de los productos que estoy probando".

Pastelera para todos

Belén Bataller cocina desde que tiene memoria, es por ello que confiesa que su amor por la gastronomía la acompañó desde siempre. "Desde chica, para mí la cocina siempre fue un placer, disfruto mucho de poder crear opciones diferentes y más aún siendo sin tacc", aseguró.

Sin embargo, donde más encontró gusto por lo que hace fue superando los desafíos que ella misma se imponía, ya que señaló que cocina sin recetas preestablecidas y sin medir ingredientes. "Eso es un desafío constante y me gusta sorprender. Todo lo que elaboro es teniendo siempre presente el buen gusto, cuidando la calidad y presentación de cada producto", destacó la dueña del Rincón Gourmet.

Quien reconoció que sus postres favoritos son el Cheesecake con frutillas y el Tiramisú con lajas de chocolate, detalló que su trabajo está orientado hacia todos los paladares. "Mi objetivo es poder ofrecer infinidad de postres gourmet sin tacc, atendiendo a las necesidades de cada uno, ya que cada pedido para mí es único, me adapto a lo que quieren y necesitan, debido a que algunos postres son sin lactosa, otros son sin azúcar y otros veganos", argumentó la pastelera que indicó que su secreto en cada preparación es hacerla con amor.

El jujeño que impone tendencia

Alfredo Morales es el jujeño que se radicó en San Juan hace un buen tiempo y se volvió tendencia en los últimos años con su impronta dentro de la cocina. El chef que ahora comanda M3sa Uno contó que su pasión por la gastronomía inició por necesidad. "Nunca pensé en estudiar cocina, surgió por una cuestión de trabajo", recordó.

A pesar de la obra del azar en su vida y la forma en la que terminó en una cocina, el hombre que se desarrolló en la gastronomía aseguró que su mejor plato está relacionado con la exploración en los vegetales, aunque no se la jugó por ninguno en especial. "Lo que yo busco con mi comida es impactar, para eso estamos, para llegar a la gente y hacer una cocina de impacto", dijo.

fredy.jpg

Después de haber cumplido la meta de conducir su propio restaurante, algo que se dio gracias al esfuerzo del trabajo, como él mismo lo remarcó, Fredy indicó que su sueño es tratar de formar profesionales dentro del rubro que no tengan acceso a ello, como por ejemplo estudiantes rurales. "Hay un proyecto para capacitar a quienes no tienen los recursos para hacerlo por sí solos, espero poder concretarlo", indicó.

La dueña de una cocina inclusiva

Mariam Marún es la chef al frente de El Lagar, que contó que su amor por la cocina lo descubrió cuando apenas era una niña. "Mi papá cocina super bien, él no es profesional, pero siempre le gustó y me inculcó el buen gusto por la commida y por conocer cómo la misma se elaboraba", manifestó quien aprendió con los libros de receta que había en su casa.

Abocada a la gastronomía saludable y gourmet, concepto al que ella misma denomina como cocina inclusiva, la chef que protagoniza la nota detalló que su plato preferido tiene relación con darle un giro a lo tradicional. "Lo que busco es lograr mucho con pocos ingredientes, de modo que uno de los productos se destaque sobre el resto, como lo impone la gastronomía de producto", sostuvo.

Sobre sus sueños y objetivos a cumplir, la mujer que celebra su día destacó que le encantaría convertirse en una referente en la materia saludable y ser reconocida por ello.