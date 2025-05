Paro de colectivos: los sanjuaninos, movilizados sólo por obligación y enojados con la medida

A media mañana de este martes, la ciudad de San Juan mostró una postal diferente a la del resto de los días hábiles. Si bien los comercios abrieron sus puertas, hubo pocos clientes. En tanto que, en las calles se vio escaso movimiento vehicular y en las puertas de los bancos prácticamente no había filas. El motivo: el paro de colectivos, debido al cual, se trasladaron sólo las personas que debían hacerlo para cumplir con sus obligaciones y que generó que muchos sanjuaninos manifestaran su rechazo a la medida de fuerza.

“Uno cree que en estos días nosotros nos hacemos la América. Pero no, es al contrario. Se mueve un poco en la mañana temprano y al mediodía por la gente que viene a trabajar y después se plancha. Seguro que en la tarde va a estar todo vacío, como pasa siempre”, contó Carlos, un remisero que esperaba pasaje en una parada de Laprida pasando Tucumán.

image.png

Con él coincidió Maira, quien barría la vereda frente a un comercio ubicado en plena Avenida Libertador. “Normalmente es imposible barrer acá a esta hora, está lleno de gente. Mirá ahora, parece un desierto, no hay nadie en la calle”, comentó la vendedora que llegó a su trabajo porque la llevó su marido en auto y confió que la mayoría de sus compañeros tuvieron que optar por las bicicletas para llegar al local.

image.png

Como ellos, muchos otros llegaron al centro en bicicleta y moto y otros tomaron remises o usaron apps de transporte con chofer. Entre estos últimos, hubo quienes implementaron distintas ideas para ahorrar, como viajar junto a amigos o compañeros de trabajo para compartir gastos u organizarse para quedarse durante la jornada completa con el fin de no tener que ir y venir a lo largo del día. Otra tendencia que se advirtió fue lo que algunas empresas pagaron el transporte a sus empleados para que pudieran llegar a desempeñar sus tareas.

image.png

En cuanto a los alumnos, hubo quienes no pudieron ir a la escuela y otros que fueron trasladados por sus padres. Fue el caso de Faustino y Juan, quienes llegaron de ese modo a la Escuela Industrial para cursar sólo un módulo, debido a que el resto de sus profesores faltaron porque no tenían modo de movilizarse al establecimiento. “Creo que lo peor de este paro fue que avisaron tarde, no tuvimos tiempo de organizar nada”, comentó Faustino sobre la medida.

Cabe recordar que, el paro fue organizado por UTA a nivel nacional y la sede local del gremio adhirió. Según informaron, el reclamo está motivado por el pedido de mejoras salariales y se extenderá hasta las 00 de este martes.

Mirá qué opinan los sanjuaninos sobre la medida de fuerza