Educación hizo un importante anuncio sobre las clases en San Juan, en medio del paro de colectivos

Debido al paro de colectivos, este martes no se computarán las faltas de alumnos y docentes en las escuelas de San Juan,

Este martes 6 de mayo no se computará la falta a alumnos y docentes a las escuelas de la provincia, debido al paro de colectivos nacional al que adhirió UTA San Juan. La información fue dada a conocer por el Ministerio de Educación durante la mañana, tras la puesta en marcha de la medida de fuerza.

Educación Este martes 29 no habrá clases en San Juan, salvo en tres escuelas: ¿cuáles son?

“El Ministerio de Educación informa que las clases en el día de la fecha son normales. Sin embargo, entendemos que, aunque el paro que lleva adelante la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional no fue debidamente notificado, la falta de transporte público dificulta la llegada a los establecimientos educativos a algunos estudiantes y docentes”, informaron desde el organismo a través de un comunicado emitido pasadas las 9:30 de hoy.

Y agregaron: “Por lo tanto, en el día de la fecha no correrá la falta para los alumnos ni para los docentes que se trasladan en colectivo, no se tomarán evaluaciones y no se dictará tema nuevo”.

Cabe destacar que, el desarrollo del paro fue confirmado por el sindicato recién alrededor de las 22 de este lunes y empezó a regir desde las 00. La medida de fuerza, a través de la cual los choferes piden mejoras salariales, se llevará a cabo durante 24 horas, según afirmó la UTA local, a través de un comunicado firmado por el secretario general, Marcelo Maldonado.