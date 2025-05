El Gobierno sanjuanino advirtió que el paro de la UTA es "ilegal" y que aplicará sanciones

El subsecretario de Trabajo de la provincia, Franco Marchese, fue quien confirmó la postura oficial al ser consultado . “La UTA no hizo la presentación en la Subsecretaría como manda la ley con 24 horas de anticipación. Por ende, si lo hacen es ilegal y tiene las consecuencias de eso, que son las multas” , sostuvo el funcionario a Tiempo.

A nivel nacional, el gremio que nuclea a los choferes de corta y media distancia ratificó la huelga a pesar de que las negociaciones con los empresarios continuaban abiertas.

El último ofrecimiento de las cámaras patronales fue de un 6% de aumento salarial, propuesta que fue rechazada por el sindicato. La UTA exige una recomposición que fije un sueldo básico de $1.700.000, muy por encima de lo propuesto.

El secretario General de la UTA a nivel local, Héctor Maldonado, anticipó que si no había solución, la provincia se plegará a la medida de fuerza: "Si no hay solución, San Juan irá al paro, ya que es una medida nacional", le respondió a este diario. Lo que indica que desde la medianoche no habrá servicio de transporte de pasajeros.