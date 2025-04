Este martes 29 no habrá clases en San Juan, salvo en tres escuelas: ¿cuáles son?

Por qué no hay clases

“Este 29 de abril hay jornada institucional del plan Comprendo y Aprendo para los docentes de toda la provincia, que se desempeñan en todos los niveles y modalidades”, confirmó la ministra de Educación, Silvia Fuentes, a Tiempo de San Juan. En ese contexto, aseguró que los alumnos no deberán asistir a clases.

De ese modo, la próxima semana será súper corta para los estudiantes sanjuaninos. Es que, el martes 29 no deberán ir a la escuela por la jornada alfabetizadora, el jueves 1 de mayo no asistirán por el feriado nacional del Día del Trabajador y el viernes 2 de mayo no irán debido a que fue establecido como día no laborable por el Gobierno nacional.

Las jornadas

Cabe recordar que, este tipo de jornadas forman parte de un plan implementado por el organismo provincial desde el año pasado, en el que las primeras jornadas de este tipo se realizaron en junio.

Según indicaron al lanzarlo, el plan de alfabetización “Comprendo y Aprendo”, que busca mejorar las habilidades de lectura, comprensión y escritura de los alumnos en todos los niveles educativos; surgió tras conocerse los datos de las pruebas Aprender, a través de los cuales, las autoridades detectaron falencias en los conocimientos de este tipo.

Desde el Ministerio de Educación establecieron que el plan se extienda hasta 2026 e incluya a todos los niveles y modalidades del sistema educativo, así como la participación de las familias para reforzar el aprendizaje en casa.