El bodeguero sanjuanino que milita con Alberto Fernández volvió al ruedo y cargó contra Milei

image.png

El encuentro no escatimó críticas al gobierno de La Libertad Avanza. "Expresamos nuestro rechazo a las políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional del Presidente Javier Milei", señalaron en un comunicado conjunto. También repudiaron el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al que calificaron de medida "que profundiza la dependencia económica y compromete el futuro del país a espaldas del pueblo".

Además de las discusiones políticas, los participantes rindieron un homenaje al Papa Francisco, al que definieron como un líder espiritual cuyo legado "trascendió fronteras".

La última aparición pública de Azcona fue en Off the record, el streaming de Política de Tiempo, durante abril del 2024. En la transmisión, el sanjuanino reivindicó la gestión de Alberto Fernández: "Si lo miramos con el cristal del 2024, es Perón". También marcó que el partido "está más vivo que nunca. Tenemos la capacidad de discutir de igual a igual. No tenemos el miedo de ser los que rompen" como durante la gestión albertista.

Este martes, el comunicado partidario señaló que la buscarán "celebrar acuerdos políticos y electorales en todas las provincias para las próximas elecciones". Es más, "vamos a respetar las decisiones provinciales, distritales y locales que los referentes de cada provincia crean conveniente para seguir creciendo como partido". Es decir que Azcona tiene luz verde para negociar alianzas en la provincia.