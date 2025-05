El subsecretario de Trabajo provincial, duro contra el paro de choferes: "La UTA a nivel nacional ni conoce San Juan"

El funcionario de Marcelo Orrego se explayó sobre el trasfondo político que le ve a esta medida de fuerza de UTA: "La verdad que no tengo pruebas, pero tampoco dudas, como les he dicho, nosotros estamos en un año electoral, sin duda. Tengo mis dudas realmente. Quiero creer que no, pero creo que no es que solamente sea un reclamo legítimo de varios. Uno quiere creer eso, pero bueno, uno ya es grande y ya no sé si peca tanto a ingenuo".

El Subsecretario ratificó que se declara ilegal el paro de los choferes de colectivos. El paro, según se vio a primera hora de la mañana, tuvo alto acatamiento, al menos en el Gran San Juan.

"Todavía estoy esperando que me digan si todas las unidades han salido de cada una de las empresas. Y para el caso de que efectivamente se haya llevado a cabo la medida de fuerza, la medida tal es ilegal porque no se anunció como corresponde. El sindicato no hizo la presentación pertinente ante la Subsecretaria de Trabajo con 24 horas de anticipación, como lo establece la ley", afirmó en diálogo con Radio Sarmiento.

Sobre la posición de la UTA San Juan, que mediante su líder, Héctor Maldonado, afirmó que el paro es legal porque el gremios sí notificó al Ministerio de Trabajo de la Nación, porque la medida es nacional, Marchese fue enfático: "no hay confusión alguna, es todo muy claro. Lo que digan una opinión de los sindicalistas es una cosa y lo que digan las ley es otra. Yo mantengo lo que dice la ley. Dice que cualquier tipo de conflicto laboral, como mínimo con 24 horas de anticipación".

El funcionario analizó que "el paro, así usted se lo haga a Nación, usted se lo haga a Marte, a Júpiter, a Saturno, a la galaxia, igual tiene que venir primero por San Juan, a la autoridad laboral, a decirle que va a hacer el paro sí o sí. Porque no puede usted dejar desnuda una provincia a última hora de la noche, decir dos horas antes de hacer el paro, vamos a hacer paro. Usted me tiene que asegurar a mí, al ser un servicio esencial, cuál va a ser la guardia mínima que va a tener, cómo va a ser el servicio mínimo que va a prestar".

Solidaridad cuestionada

Para Marchese, el paro en San Juan se dio en solidaridad con los choferes del AMBA y no tiene que ver con la situación salarial de la provincia. "No me puede venir a usted a decir que 'en dos horas voy a hacer un paro, voy a parar toda la provincia, voy a dejar sin los alumnos ir a la escuela, sin los padres que te vayan a la escuela, sin los enfermeros que te vayan a la escuela, por un antojo mío, porque me solidarizo con Nación, con la gente de AMBA que no ha podido arreglar todavía. Por más que nosotros en San Juan ya hemos arreglado, está la provincia en orden, todos los sueldos como corresponden, los aumentos como correspondían, los subsidios como corresponden".

"El sindicato en AMBA además es un sindicato que no se ha plegado totalmente. A nivel nacional ellos tienen una interna. Hay una interna entre dos personas, entre los sindicalistas de la UTA . ¿A qué es lo que lleva esto? Que dos personas que nadie conoce los nombres, son dos ignotos que lo que están haciendo es parar a todo un país por una pelea interna entre ellos. Dos ignotos están dejando sin clase a los niños, sin atender a los enfermos en los hospitales. Todo por un capricho", lanzó.

image.png Franco Marchese.

Y agregó Marchese: "Es la excusa fantástica siempre para no trabajar. Solidaridad a Nación: se cortó una uña, se quebró un brazo un chofer en González Catán, solidaridad con ese chofer, paramos toda la provincia. Es así".

Además, se quejó de que no hay solidaridad recíproca: "La UTA a nivel nacional ni conoce acá San Juan. Ellos no conocen ni San Juan. No les interesa. Acá ellos nunca o nunca van a parar en solidaridad con los choferes de acá de San Juan o con los trabajadores de acá de San Juan. Nunca lo han hecho ni lo van a hacer porque ellos en Buenos Aires no conocen, no saben, no tienen idea la situación de cada provincia".

Por otro lado, el funcionario orreguista destacó que en San Juan hay acuerdo salarial cerrado para los choferes que trabajan en la Red Tulum: "Está homologado el acuerdo. Lo aceptaron, lo cerraron, lo homologamos del acuerdo. Hace nada, dos meses estamos hablando. Capaz que todo esto de la solidaridad con la Nación sea una pantalla que lo que quieran es presionar para aumentar más el sueldo, después de haberse aumentado hace dos meses".

¿Qué sanción cabe a UTA?

Marchese confirmó que se prepara una sanción para el gremio UTA San Juan, "que ha llamado a las medidas de fuerza sin establecer lo que dice la ley, que es anunciar con 24 horas de anticipación". Sobre si no le cabe a las empresas también alguna sanción porque no consiguieron con guardias mínimas, el funcionario dijo que eso es de jurisdicción de Tránsito y Transporte.

Respecto de la multa que sí prevé aplicar la Subsecretaría al gremio local, dijo que "los montos son, hay que tener en cuenta la extensión de la medida, los trabajadores involucrados, y de acuerdo a eso la ley establece que puede ser de un 50% hasta un 200% del sueldo mínimo vital y móvil vigente".

Recordó que "acá sí hay un procedimiento, nosotros en la Subsecretaría tenemos la Dirección de Policía de Trabajo, dentro de la Dirección tenemos el área de sumario y multa, que es ante una infracción a la ley laboral. De acuerdo a ese sumario, por las pruebas que se acercan, se aplicará o no la multa".