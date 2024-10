Organizan un paro de transporte para este miércoles: ¿qué pasará con los colectivos en San Juan?

Para este miércoles 30 de octubre está anunciado un paro nacional del transporte que afectará diversos servicios a lo largo de todo el día. La medida fue convocada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte e incluirá a camiones, trenes, subtes, aviones y barcos. Pero, no afectará el servicio de los colectivos, ni en San Juan ni en el resto de las provincias.

Sin embargo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los colectiveros, no se unirá al paro debido a negociaciones paritarias en curso y una conciliación obligatoria. Roberto Fernández, explicó que la oposición se basa en las negociaciones paritarias en curso y una conciliación obligatoria que venció el 22 de octubre, aunque podría extenderse hasta el 28. Esto impediría que la UTA se una al paro, aunque no se descarta su participación si las paritarias no se resuelven antes.

Del mismo modo, Héctor Maldonado, desde UTA San Juan, confirmó a Tiempo de San Juan que, “no tenemos ningún mandato de nuestro Consejo Directivo Nacional de medidas de fuerza”.

Más allá de eso, la medida sí fue ratificada tras una reunión entre líderes sindicales que argumentan que el paro es una respuesta al aumento de tarifas y recortes en subsidios, quienes definieron la medida en una reunión en el sindicato de camioneros, encabezada por Hugo Moyano y su hijo Pablo, junto a otros líderes sindicales.

En un comunicado, los gremios justificaron la medida en respuesta al ajuste del gobierno de Javier Milei, el aumento de tarifas tras la quita de subsidios, la privatización de Aerolíneas Argentinas, el impacto en los jubilados y el aumento de la pobreza.