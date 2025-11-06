Novedad: la Feria Agroproductiva de San Juan suma dos ediciones itinerantes en noviembre

Con el propósito de acercar la producción local a la comunidad, la Feria Agroproductiva de San Juan anuncia dos nuevas ediciones itinerantes durante el mes de noviembre, reafirmando su rol como espacio clave para el encuentro directo entre productores y consumidores.

La primera jornada se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre, de 9:30 a 13:30, en la plaza seca del Centro Cívico, donde los visitantes podrán acceder a una amplia variedad de productos regionales. Al día siguiente, sábado 8 de noviembre, la feria se trasladará al departamento de Rivadavia, específicamente a la Plaza Cívica del Parque de Rivadavia, con la participación de 130 expositores.

En ambos puntos, el público encontrará frutas y verduras frescas, aceite de oliva, aceitunas, panificación artesanal, vinos, conservas y dulces, todo directamente de manos de los productores locales.

Como atractivo adicional, la edición de Rivadavia contará con la Feria de Artesanos y Emprendedores, que sumará propuestas originales y actividades pensadas para disfrutar en familia.

Además del circuito comercial, diversas dependencias provinciales acompañarán las jornadas brindando servicios a la comunidad. El Ministerio de Salud Pública, a través de la División Epidemiología, ofrecerá la actualización gratuita del calendario de vacunación, gracias a la presencia del Vacunatorio Central.

"La Feria Agroproductiva de San Juan continúa promoviendo el consumo responsable, los hábitos saludables y el fortalecimiento de la economía local, apoyando el trabajo de los productores que dan vida a los sabores auténticos de la provincia", destacaron desde el Ministerio de Producción, organizador de los eventos.