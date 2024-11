"No me puedes asustar": el último mensaje de la sanjuanina que luchó por los derechos de las trabajadoras sexuales

En la noche del pasado viernes, Lencina compartió un posteo en Facebook. La mujer etiquetó a sus hermanas María, Alicia y Rosa. “No me puedes asustar, tengo una hermana que está local. Tiene problemas de humor, odia a la gente estúpida y no voy a dudar en usarla”, expuso la imagen.

Las redes sociales estuvieron llenas de mensajes de despedida para Lencina. Georgina Orellano, referente de AMMAR a nivel nacional, expuso: “Vos era la mejor Moni, desde que llegaste a AMMAR lo revolucionaste todo y nos animaste a conducir el sindicato ‘Nosotras ya perdimos todo que más nos puede pasar’ nos decías en aquella asamblea memorable del 2014 cuando ganamos por unanimidad y ni nosotras podíamos creerlo”.

Fernando Baggio, referente sanjuanino de los derechos vinculados a tema de diversidad, publicó: “Aprendamos de su legado. Cuando pocas se animaban a visibilizar y luchar por los derechos de las compañeras trabajadoras sexuales en San Juan y el país, ella recorría comisarías, oficinas gubernamentales, organizaba debates con jueces e interpelada algunos feminismos (…) Mis condolencias a su familia biológica, del corazón y de militancia. ¡Gracias por luchar para todes!”.

La muerte, en manos de la Justicia

El fallecimiento de Lencina ocurrió cerca de las 10:30. En este momento estaba en su casa de calle Buenos Aires junto con su esposo Alejandro Gordillo -de 57 años- y sus hijos Pamela Ponce Lencina -35- y M.L. -15-. La mujer se desplomó sobre el piso del comedor.

Por este motivo, la familia llamó inmediatamente al 911. Luego, personal del 107 llegó al lugar y la profesional de la salud, Priscila Sánchez, constató el deceso. Efectivos de la Comisarìa 29º también arribaron a la casa.

Posteriormente, convocaron al médico legisla Julio Balmaceda, que manifestó que el cuerpo de Lencina no presentó ningún signo de violencia. Pese a padecer cáncer y asma, no procedieron a entregar el certificado de defunción de la fallecida por desconocer la causa de muerte fehaciente. Al no tener médico tratante, sugirieron la realización de la autopsia.

Por último, realizaron una inspección ocular y procedieron al levantamiento del cuerpo y traslado a morgue judicial para la autopsia.

Funcionarios de la UFI Delitos Especiales, con el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal César Recio, intervinieron en el caso.