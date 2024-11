La muerte de Mónica Lencina, en manos de la Justicia sanjuanina

Por este motivo, la familia llamó inmediatamente al 911. Luego, personal del 107 llegó al lugar y la profesional de la salud, Priscila Sánchez, constató el deceso. Efectivos de la Comisarìa 29º también arribaron a la casa.

Posteriormente, convocaron al médico legisla Julio Balmaceda, que manifestó que el cuerpo de Lencina no presentó ningún signo de violencia. Pese a padecer cáncer y asma, no procedieron a entregar el certificado de defunción de la fallecida por desconocer la causa de muerte fehaciente. Al no tener médico tratante, sugirieron la realización de la autopsia.

Por último, realizaron una inspección ocular y procedieron al levantamiento del cuerpo y traslado a morgue judicial para la autopsia.

Funcionarios de la UFI Delitos Especiales, con el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal César Recio, intervinieron en el caso.