"Niños y jóvenes en Concierto", un espectáculo para disfrutar en familia

El concierto estará dirigido por el joven violinista sanjuanino Leandro Balderrama, en la antesala a su viaje a Estados Unidos para formarse en el “Retreat for Violinists and Violists” de la Jacobs School of Music de Indiana, beca otorgada por la Fundación del Banco San Juan por su desempeño destacado como profesor asistente durante dicho Festival. Además, los jóvenes protagonistas contarán con el apoyo musical de la profesora y violista Gala Grosman y el violinista Santiago Ángel.