Nahuel, el semitero de los gobernadores

Más allá del color de tales anécdotas, su única política tal parece es la del trabajo, ya que todos los días se levanta a las 3 de la madrugada para amasar junto a su esposa y madre de sus hijos de 6 y 2 años. Terminadas las tareas de producción, el carismático semitero emprende camino con las conservadoras a cuestas, repletas de semitones, y cerca de las 6.30 de la mañana se instala en su lugar.

Con un cartel que invita a los "gorditos" a caer en la tentación, arranca la venta aunque llueva, nieve o truene. "Es difícil estar con el frío, es sacrificado, pero es trabajo, de esto vivimos", aseguró el joven padre de 28 años que se propone abrir su propio negocio, tras llevar 6 años con el emprendimiento que también hizo escala en Libertador y Roger Balet y en Ignacio de la Roza y Echeverría.

"Empezamos con cosas dulces, masas finas y después nos determinamos hacer semitones y pan casero", relató el trabajador que regresa al mismo sitio por las tardes y que ya se ilusiona con su negocio. "Se va a llamar 'La Casa de la Semita', ya que nos dedicamos a todo eso", comentó con emoción.

Nahuel reconoció que no resulta sencillo trabajar en la calle, no sólo por las inclemencias climáticas, sino también por los malos tratos que alguna vez recibió. "Alguna gente cree que porque tiene plata tiene el derecho a mirar mal o creen que uno le va a hacer algo malo, pero sólo estoy vendiendo. Igual hay de todo, hay muy buena gente, muy amable y que siempre es respetuosa", manifestó el protagonista que, mientras conversa con Tiempo de San Juan, saluda a choferes y automovilistas que pasan por allí.

"Acá muchos me conocen, me saben comprar seguido y yo siempre agradecido, como si también tengo que darle una semita a alguien que no tiene para pagarme, se la doy. Lo he hecho y es gratificante. Hay que ser buena gente, vale la pena", expresó el mismo que fue consultado por qué tiene su semitón, que no tiene otro, y respondió sin dudar: "Tiene mucho amor, muchas ganas de trabajar y de salir adelante".

Contento porque asevera que le va bien, el vendedor que regaló sus delicias que marcharon a la redacción se mostró esperanzado con lo que se viene y motivado a consolidar su emprendimiento. "Yo soy un agradecido por el día a día, no me quiero quejar porque hay gente que está peor", sostuvo y cerró: "Lo importante es que todos los días tengo comida para llevar a mi casa".