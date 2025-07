Nace un colegio que agrupará a todos los trabajadores de una profesión en auge en San Juan

Con el avance de la propuesta, en 2020 comenzaron a redactar un borrador de proyecto, tomando como modelo el Colegio de Licenciados en Seguridad e Higiene. Recurrieron a un abogado asesor y emprendieron un relevamiento nacional de incumbencias profesionales para fundamentar su iniciativa. En 2021 presentaron el primer intento ante una diputada, que no prosperó por falta de apoyos, pero este año consiguieron avanzar de forma concreta con el respaldo de la diputada Lascano.

El Colegio proyectado tendrá facultades para habilitar el ejercicio profesional, crear un comité de ética, intervenir ante incumplimientos y regular el ejercicio en toda la provincia. Su funcionamiento dependerá de la sanción de la ley, tras la cual se convocará a una asamblea constituyente, elección de autoridades y, posteriormente, a un proceso de empadronamiento para todos los egresados de las carreras relacionadas (licenciatura, tecnicatura y analista en Recursos Humanos).

Una vez sancionada la normativa, se abrirá una convocatoria para matricular a quienes hayan completado las distintas formaciones en RR.HH., incluidas aquellas del Instituto Cervantes, con el propósito de consolidar una representación formal y estructurada.

Este logro no es casual ni reciente: es fruto de más de 7 años de trabajo constante, compromiso colectivo y una firme convicción de que nuestra profesión merece un espacio institucional propio que fortalezca nuestra voz, jerarquice nuestra labor y promueva el desarrollo ético y profesional de cada persona que integra este apasionante campo. Muy pronto estaremos organizando encuentros presenciales para compartir más detalles sobre el recorrido de este proyecto: desde sus inicios, sus fundamentos, hasta su presentación final. Porque este paso no es solo de la Comisión, implica darle institucionalidad a la profesión y un marco legal para hacer convenios y alianzas con otras instituciones. siendo el primer colegio a nivel nacional creado por Lic. en RRHH y sus carreras de nivel medio