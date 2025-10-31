Música para unir culturas en el Auditorio Juan Victoria: un concierto por los 200 años de amistad entre Alemania y Argentina

En el marco de los 200 años de amistad entre Alemania y Argentina , la Sociedad Goetheana Argentina, sede San Juan , junto al Coro Universitario de Mendoza , ofrecerán un concierto especial en el Auditorio Juan Victoria . El evento, que contará con entrada libre y gratuita, se realizará el domingo 2 de noviembre a las 20:00 y propone un encuentro musical que reafirma los lazos culturales e históricos entre ambos países.

El Coro Universitario de Mendoza , dependiente de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo y dirigido por Silvana Vallesi , compartirá escenario con un ensamble instrumental barroco conformado especialmente para la ocasión. El programa combina dos obras emblemáticas que dialogan entre las tradiciones musicales alemana y argentina.

Por un lado, se interpretará el Magnificat de Johann Sebastian Bach, una pieza monumental del repertorio coral e instrumental alemán que se destaca por su profundidad expresiva y su maestría técnica, considerada una de las joyas más universales del barroco.

Por otro, el público podrá disfrutar de las “Indianas” de Carlos Guastavino, una serie de canciones corales que fusionan la poesía popular y el lirismo argentino con una escritura musical refinada, representando una de las obras más distintivas de nuestra identidad artística. En esta parte del concierto, el coro contará con la participación del reconocido pianista Ruy Facó.

Además de su valor musical, el concierto celebra la relación de cooperación y amistad entre el Coro Universitario de Mendoza y la Sociedad Goetheana Argentina, instituciones que desde hace años promueven un diálogo entre la lengua alemana, la cultura y la música, mediante conciertos y actividades conjuntas en todo el país.

Concierto Bach y Guastavino

Domingo 2 de noviembre

20:00 hs

Auditorio Juan Victoria – Ciudad de San Juan

Entrada libre y gratuita

Más información en www.corouniversitariodemendoza.com