Mundo streaming en San Juan: DJ Ditto, el primer y único streamer de Valle Fértil

En el corazón de Valle Fértil, un joven llamado Diego Pérez, de 24 años, ha encontrado su voz en el mundo del streaming bajo el apodo de DJ Ditto . "El nombre es un juego de palabras entre mi nombre y apellido", comenta entre risas a Tiempo de San Juan , revelando cómo surgió su apodo. DJ Ditto no solo ha enfrentado los desafíos típicos de un creador de contenido, sino que también ha tenido que lidiar con un obstáculo particular: la conectividad.

"Acá en Valle Fértil soy el único que hace stream por el tema del internet. Hay dos proveedores, pero no son muy buenos", explicó. Diego ha adaptado sus horarios, streameando de madrugada, cuando la conexión es más estable. "Arranqué haciendo streams que terminaban a las cinco de la mañana. La gente se conectaba, y artistas me hacían reaccionar a su música en vivo", comenta sobre los primeros días de su aventura digital.

Pero DJ Ditto no solo se limita a las reacciones. Su pasión por la música nació en la secundaria, cuando un compañero lo introdujo al mundo del DJing. "En el pueblo me llamaban para hacer música en las fiestas, pero siempre me interesó más la producción", dice. Ahora, busca combinar esta faceta con su contenido de streaming. "Quiero empezar a producir música en vivo y que los chicos de acá en el valle se den a conocer de otra manera", comenta con entusiasmo.

El camino no ha sido fácil, pero su visión de futuro es clara. "Mi idea es tener una comunidad enfocada en la producción de música. Poder compartir conocimientos y experiencias", explica. Aunque las limitaciones de internet son un obstáculo, no ha dejado que eso lo detenga.

Diego también habla del apoyo incondicional de su familia, que ha jugado un papel clave en este camino. "Mi vieja, que ya falleció, me ayudaba mucho. Mi viejo es periodista y está loco por todo esto", comenta emocionado. La pandemia fue un punto de inflexión para Diego. "Durante la cuarentena, me la pasé encerrado y empecé a ver videos de Coscu y otros streamers argentinos. Ahí fue cuando armamos un canal con mi hermano, y empezamos a streamear", recordó.

Hoy, DJ Ditto sigue creciendo, con un setup que él mismo diseñó y construyó. "El logo que tengo detrás lo hice con una madera de mi casa", cuenta orgulloso. Con perseverancia y dedicación, está decidido a llevar la música y el streaming desde las tranquilas tierras de Valle Fértil hacia una comunidad que sueña con crecer.

"El único impedimento es el internet", admitió. Pero si algo ha demostrado Diego Pérez es que las limitaciones pueden convertirse en motivación cuando la pasión es más fuerte.