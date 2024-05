Mundo streaming en San Juan: conocé a Kukaz, el carismático streamer con más de 570 horas en vivo

El streamer de 21 años comenzó con las transmisiones en septiembre del 2022. Allí, comentó a Tiempo de San Juan que realizó dos meses streams pero que luego no siguió. Un año después, decidió retomar con la idea.

Es que el mundo de los streamers siempre le llamó la atención. En San Luis, donde estudiaba, se encontraba con la idea de retomar. Lejos de su familia y confesando a este medio que con un poco los ánimos abajo, decidió darle a “Iniciar Transmisión”. Desde ahí no paró.

Es que la comunidad que generó espera con ansias a que el streamer sanjuanino esté online. La gente comenzó a bancar su contenido y se sienten identificados con Kukaz. “Creo que me apoyan mucho porque compartimos los mismos pensamientos, ideas, chistes. Es lindo saber que uno prende stream y ellos están”, agregó.

En sus últimas transmisiones el sanjuanino realizó IRL 'in real life' ('en la vida real”). También, agregó un GamePlay (juegos) del videojuego The Simpsons Hit And Run. Con todas estas transmisiones lleva un total de 570 horas en vivo.

Pero en sus comienzos comenzó con juegos donde la comunidad de él podía participar del stream. Distintos videojuegos como Haxball (una especie de metegol virtual) , Gartic Phone el clásico adivinar la palabra a través de un dibujo y entre otros.

image.png Kukaz en su primera semana en San Juan

Es que eso es lo que más le gusta a Kukaz. Interactuar con su chat, crear contenido propio y también ver el de sus colegas. “Eso me encanta, ver que alguien saca algo innovador, que tiene su toque, me gusta apoyarlo y consumirlo”, explicó.

En 2023 tuvo que tomar la decisión de volver a San Juan para ya asentarse nuevamente acá. Allí es cuando le contó a su familia una de sus principales prioridades, prender stream. “Es mi espacio en el mundo”, agregó para referirse al porqué de este planteamiento a ellos.

“Les dije que lo único que necesitaba era que no me molestaran de cierta hora a cierta hora porque yo hacía vivos”, al principio no lo entendieron. Esto luego cambió con el paso del tiempo. Comenzaron a ver como Kukaz tenía una rutina y la responsabilidad que él le daba a su público. Cumpliendo horarios, realizando contenidos que destacaban y que era algo que para él era importante.

image.png

En abril realizó un 24 horas en beneficio para una de sus primas que está transitando la enfermedad de la leucemia. Cuando se enteró de dicha situación decidió ayudar de la manera que él podía hacerlo: con una transmisión benéfica. La idea inicial fue de su madre, Belén. Kukaz contó que ella está al tanto de sus amistades dentro de la creación de contenido y pidió la ayuda para hacerlo. Su lugar en el mundo es en stream, es allí el granito de arena que él podía aportar.

Se trató de 24 horas en vivo. Donde la gente comienza a hacer sus donaciones a una billetera virtual. Esto permite que se pueda hacer desde cualquier parte del mundo. Colombia, Perú, Ecuador, México y de otros países fueron los que aportaron un ingreso económico para Maia a través del stream benéfico realizado por Kukaz el pasado 6 de abril.

image.png

En stream fueron más de $400 mil lo que se recaudó para ayudar a Maia y a su familia.

Embed - lucas colella on Instagram: "ALTA GRIPE ME VA A DAR" View this post on Instagram A post shared by lucas colella (@elkukazz)

Su contenido también se transmite en sus otras redes sociales como lo son Tik Tok e Instagram. Allí comparte extractos de sus vivos o algunas otras ideas propias que han superado las 300 mil visitas. Sin duda Kukaz es uno de los streamers más completos de la escena sanjuanina y que la rompe en las redes. No te olvides de pasar a sus streams en twitch.tv/elkukaz.