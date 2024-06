Mundo streaming en San Juan: conocé a Kr8zy, uno de los streamers que vio de cerca el crecimiento de la comunidad

Definió como el stremear una pasión compartida por varias personas. Uno busca generar interacción y es una manera de transmitir lo que uno siente. Esto y la inspiración de sus streamers favoritos han hecho de que él vaya por el estilo de humor espontáneo y muchas veces random. Donde Kr8zy explica que también existen limites.

Además, vió cómo el mundo de los streamers en San Juan fue creciendo poco a poco. Indicó que nota como día a día se ve el desarrollo de dicha comunidad. “Antes si había streamers pero no se conocían, nadie hablaba con nadie. De un día al otro, hasta sabemos donde vivimos”, añadió destacando que esta relación es fundamental para el crecimiento de la escena debido a los pocos streamers que hay en la provincia.

A Kr8zy se lo destaca por su buenas maniobras en el Counter Strike, juego el cual definió como su salvación. El videojuego fue muy importante en su vida para lograr distraerlo de algunos problemas de los cuales quería olvidarse por un momento. Las LAN Party, fue otra cosa que el Counter Strike le dio. El poder socializar con gente del ambiente, con otros gamers y hacer muchos más amigos. “Me hizo una persona más social y logró que este mejor”.

Embed - Gabriel Muro on Instagram: "Otra edición de la lan exitosamente finalizada, otra lan en la que hay caras nuevas, y otras no tan nuevas (no obstante se agradece que vuelvan, habla muy bien del trato en la lan, y la lan en sí). Otra noche de juego y amigos (y obviamente, otra noche de estrés rezando para que salga todo bien jajaja). Esto lo empezamos por amor a los videojuegos, y eso mismo nos unió para hacer amistades, varias de las personas que están en las lan son amigos que a día de hoy considero muy cercanos, incluyendo claramente a mi hermano, que siempre está con la mejor predisposición para ayudarme (en todas y cada una de las lan, ayudó armando todo, limpiando, ordenando, y siendo mi cable a tierra para que no me dé un patatús). Lo que no se ve, y lo que no mostramos, son horas de insistencia para armar listado, hablar con cada uno, persona por persona, para que les llegue toda la información y estén todos al tanto, llegar antes que el resto, armar las mesas, preparar las sillas, estar constantemente cuidando las instalaciones para que nadie resulte herido (y obviamente, nadie rompa nada, porque no es la idea). Personalmente les quiero agradecer a todos aquellos que llegaron antes para ayudar, y todos aquellos que siempre se quedan hasta el final para hacer lo que a nadie le gusta, limpiar, ordenar y dejar todo en las condiciones en las que se nos brindó. Sé muy bien que más de uno no estaría donde está si no fuese por los videojuegos, incluyéndome, y estoy agradecido por eso. Hagan lo que les haga felices, sino, no hay motivo para hacerlo..."