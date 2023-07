Mitos y verdades del sanjuanino más destacado: Sarmiento, bajo la lupa de Marcelo Lima

"Sarmiento sin prejuicios" se llama el libro que presentará el próximo 27 de julio en el auditorio Emar Acosta el cortista Marcelo Lima . Su nueva obra ofrece una mirada reveladora sobre Domingo Faustino Sarmiento. Basta leer en la portada una especie de adelanto de lo que se encontrará el lector en las 216 páginas: "de obrero minero a presidente de la nación". Lima realizó un exhaustivo trabajo de investigación para conocer a fondo al sanjuanino más importante de la historia. "Sarmiento no despreciaba a los gauchos, Sarmiento escribió una obra cumbre de la literatura como lo es Facundo y Sarmiento se ganó el respeto de los argentinos por su intelecto y sapiencia". La frase explica parte de las aristas narradas en el libro, que próximamente podrá conseguirse en las librerías de la provincia.

" Sarmiento sin prejuicios nace de esta dicotomía que existe en distintos autores. Sarmiento es el inventor de lo que hoy llamamos la grieta: hay personas que lo idolatran y hay personas que lo detestan. Esta obra pretende analizar a Sarmiento sin preconceptos, generalmente negativos. A partir de un Sarmiento desnudo crearse una idea distinta, que sirva. Que la obra sea una invitación, apetito a la lectura, sirva para que el que lea el libro lo escriba en su interior", detalló Lima, quien asegura que muchos de los que detestan al sanjuanino es porque no lo han leído.

Elegir hacer un retrato del prócer como obrero no es casual. La imagen elegida lo muestra a Sarmiento con casco minero. Sirve de puntapié para ahondar en que Sarmiento es el primer presidente que llega al Ejecutivo habiendo sido trabajador de viña, tendero, obrero minero y maestro, todos oficios de clases bajas. "Sarmiento fue maestro cuando no era bien visto ser maestro. Sarmiento llega a la presidencia después de haber transitado los principales andariveles sociales", apuntó.

"Sarmiento sin prejuicios" El nuevo libro de Marcelo Lima

Lima, que se define a sí mismo como un apasionado lector, es admirador de escritores del revisionismo histórico como lo son Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, Norberto Galasso, entre otros. Justamente lo que leyó en las páginas de estos escritores fue lo que terminó llevándolo a profundizar en un Sarmiento sin prejuicios.

"Sarmiento perteneció a la generación del '37, que nace para darle contenido a la Revolución de Mayo, que no la tenía. Sarmiento se forja como el dueño de la palabra, como lo define Piglia. Dentro de los signos que identifican a una nación está la palabra, el idioma y Sarmiento quería que tuviéramos un idioma nacional, que debía independizarse del español. Elaboró una serie de reglas ortográficas propias y se las lleva a un representante de la Real Academia Española, pero no le dieron piola. A pesar de que no lo pudo lograr, en los manuscritos del Facundo con estas reglas. Era brutalmente honesto", explicó Lima, cuyo libro tiene el prólogo por Eduardo Peñafort.

Lima recomienda arrancar conociendo a Sarmiento leyendo Facundo, una obra clave de la literatura mundial, que genera una vinculación entre la literatura y la política. Una curiosidad es que el sanjuanino cuando llegó a ser presidente no tenía partido político, ni apoyo de la prensa ni del Ejército.

El cortista dijo que se asocia al prócer con el colonialismo y con una visión extranjerizante. "Sarmiento era un admirador de Francia, por la cultura europea, pero cuando llega a Francia lo que él admiraba no existía. Cuando llega a Estados Unidos encuentra un país ordenado, con instituciones que funcionaban, con una república que funcionaba cuando la monarquía era el sistema preponderante. Sarmiento siempre creyó en un estado independiente", cerró, recordando que Sarmiento quería que los gauchos se educaron.