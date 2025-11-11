Miércoles con probabilidad de tormentas aisladas y viento del sudeste en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este miércoles en San Juan un día con cielo variable y la posibilidad de tormentas aisladas en las primeras horas. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40%, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia el mediodía.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y soplarán vientos del sudeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Hacia la tarde, se espera una jornada más estable y templada, con el cielo parcialmente nublado y temperaturas que llegarán a los 27°C, mientras que por la noche descenderán hasta los 23°C.

El viento se mantendrá moderado a leve del sector sur y sudeste, sin ráfagas intensas para el cierre del día.