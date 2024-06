Marcelo Casiva: el dueño de los relatos al otro lado del puente

Marcelo Casiva es lo que se ve y también lo que se lee. No hay careta y en la gran parte de su vida ni siquiera esos filtros socialmente impuestos. Un accidente de tránsito puso su vida patas para arriba y la escritura terminó acomodándolo en una nueva oportunidad. Desde su querido San Martín, al otro lado del puente de Alto de Sierra, desperdiga relatos propios con los que otros visten sus propias experiencias.

-¿Cuándo nace tu vínculo con la escritura?

-Todos tenemos historias para contar, creo que la cosa va un poco por ahí y a mí siempre me intrigó. Hace bastante tiempo que yo laburo con el arte, con otra rama que es la audiovisual, pero creo que en la pandemia todos empezamos con algo nuevo y lo mío fue la escritura. Ya había escrito algunos guiones para el laburo que venía haciendo, ahí también se necesita creatividad para poder transmitirle al otro lo que querés. Después charlando con algunos profesores de literatura y algunos escritores les decía que yo quería escribir y hubo uno que me dijo ‘es simple, tenés que escribir’. Después se va trabajando y cada uno le pone la impronta que le gusta.

-¿Vos tenés algún género en particular que te defina o tenés un vuelo libre?

-Era un vuelo libre, pero terminó quedándose en el ámbito de los relatos. Es lo que más me gusta. No estoy influenciado por nada porque hay un detalle que es que no leo libros.

-¿No lees libros?

-No, no los leo. Nunca leí un libro entero de un cierto autor. Para mí dos páginas es mucho.

-¿Y cómo hacés para atraer a la gente a que lea tus libros?

-Bueno, tampoco los tengo que obligar. Creo que surge, creo que termina gustando. También voy molestando gente y compartiendo cosas. En verdad creo que la gente se engancha porque cuentos cosas que por ahí está viviendo o que le pasaron. Al principio explicaba el porqué de cada relato, pero después me di cuenta que cada uno lo tomaba como quería. El escritor o el compositor hacen una canción y después cada uno la hace propia a su manera.

Creo que la gente se engancha porque cuentos cosas que por ahí está viviendo o que le pasaron Creo que la gente se engancha porque cuentos cosas que por ahí está viviendo o que le pasaron

-¿Cómo surge un relato, en qué te inspirás por decirlo de alguna manera?

-Últimamente me siento y escribo, pero después siempre está lo cotidiano. Yo vivo en una zona rural y al pasar a lo que es la ciudad hay una diferencia. Durante todo ese camino en bondi van pasando muchas secuencias y mucha gente adentro. Eso me va inspirando.

Mirá a entrevista completa de Marcelo Casiva en Media Hora Entre Preguntas