Gabriel Mayer: violinista, profe y lo mejor está por venir

-¿Cómo te definiste por el violín entre todos los instrumentos?

-Yo me fui al violín de cajón. Lo veía y escuchaba en las películas y series y me fascinaba. Desde muy chiquito me atrajo. En un momento mi hermano se puso a tocar el violín en un programa del Gobierno y yo arranqué al año siguiente. Empecé a aprender, a ensayar y me di cuenta que me quería dedicar a eso.

-¿Hace cuánto tiempo que nació el vínculo?

-Unos 14 años. Empecé cuando tenía 11 y me tocó una profe que me hizo quererlo aún más y me demostró que uno puede dedicar la vida a la música. Me abrió la mente.

-Después de ir a ese programa de aprendizaje con tu hermano, ¿cómo siguió tu camino?

-Yo estaba en ese programa y como al año y medio empecé también en paralelo en la Escuela de Música. Uno era más académico y el otro más desestructurado.

-¿Y en cuál de las dos te sentías o te sentís más cómodo?

-En los dos. Aprendí a habitar en los dos lugares. Me encantan y los disfruto a ambos.

-¿Hoy dónde se ubica tu carrera con la música?

-Estoy en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan y, después de una linda experiencia en el Réquiem de Mozart, estoy tomando de danza contemporánea y también clases para trabajar lo escénico.

-¿Cuánto tiene de talento y cuánto de disciplina el resultado final que consigue un músico?

-Se podría decir que un 50 y 50, pero hay veces que es un 80 de disciplina y 20 de talento. Podés ser muy talentoso, que las cosas te resulten muy fáciles, pero es ahí cuando uno se autoboicotea y se deja estar. Mientras que la persona que es disciplinada y que no tiene tanto talento, pero es muy constante, logra mejores resultados.

Mirá la entrevista completa a Gabriel Mayer en Media Hora Entre Preguntas