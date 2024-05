Dark Barbie abrió la puerta al universo del tatuaje sanjuanino

WhatsApp Image 2024-05-26 at 10.34.06.jpeg

-¿Cuándo nace tu vocación por el arte del tatuaje?

-Yo he dibujado durante toda mi vida. Me inclinado hacia varias ramas del arte, no solamente hacia los tatuajes. Además de tatuadora, soy profesora de Artes Visuales y doy clases de Plásticas en una escuela primaria. Mi comienzo con los tatuajes fue a partir de 2019. Empecé con un curso, después hice seminarios y el resto lo fue adquiriendo con la práctica. He perfeccionándome y siempre apunto a seguir creciendo porque me encanta.

-¿Hay diferentes géneros dentro del mundo del tatuaje?

-Sí, hay diferentes estilos. Algunos artistas eligen el que más les gusta o se sienten más cómodos, pero en mi caso he decidido todos los estilos. Siempre charlo con los clientes y está la posibilidad de hacer lo que ellos quieran. Y yo también les sugiero algunas ideas o que hagan algo más personalizado para que sea un diseño exclusivo.

WhatsApp Image 2024-05-25 at 15.57.14.jpeg

-¿El cliente tiene que tener una edad mínimo para hacerse un tatuaje?

-Yo tatúo a personas que sean mayores de 15 años. Y a los chicos y chicas que tienen entre 15 y 18 años les pido que asistan con una autorización que les doy firmada por su padre, madre o tutor. O también pueden asistir con ellos en el momento del tatuaje para que lo firmen. Pero a personas menores de 15 años no tatúo porque son muy jóvenes y no sé si están del todo seguros de querer llevarlo toda la vida en su piel.

A personas menores de 15 años no tatúo porque son muy jóvenes y no sé si están del todo seguros de querer llevarlo toda la vida en su piel A personas menores de 15 años no tatúo porque son muy jóvenes y no sé si están del todo seguros de querer llevarlo toda la vida en su piel

-¿Y vos cuántos tatuajes tenés sobre tu piel?

-Si no me equivoco, son como nueve.

WhatsApp Image 2024-05-25 at 15.57.27.jpeg

-¿Y uno se puede autotatuar?

-Sí, hay tatuadores que lo hacen, pero siempre es bueno poder ocupar las dos manos porque con una se estira la piel y con la otra agarrás la máquina. Un buen lugar para autotatuarse son las piernas. También hay personas que se han tatuado viéndose a un espejo. Pero yo en mi caso todos los tatuajes que llevo me lo hizo otra persona.

Mirá la entrevista completa de Dark Barbie en Media Hora Entre Preguntas