Carlota de Belaustegui, un torbellino de canto y sentimiento

-Vos sos puro folklore, aunque me han dicho que a la hora de cantar le hacés frente a lo que te pongan por delante.

-Si me tengo que ubicar en un género, es el folklore totalmente. Canto folklore desde que tengo 5 años, pero me gusta toda la música. Bueno, toda menos la electrónica que no hay forma de que la entienda. El folklore ha sido mi cuna y mi lugar en el mundo.

El folklore ha sido mi cuna y mi lugar en el mundo El folklore ha sido mi cuna y mi lugar en el mundo

-¿Entrás al mundo artístico por herencia o sos esa artista nata que hay en las familias?

-Soy la artista de la familia. La que bailaba en donde sea y a la que le tenían que decir ‘ya baaasta’. Siempre fui así, me anotaba en todos los actos de la escuela. Mi mamá me cosía los vestidos a mano y en algún momento también me dijo que parara. Durante muchos años hice danza clásica, aunque yo hubiese elegido algo más visceral como el flamenco.

WhatsApp Image 2024-05-05 at 10.00.18.jpeg Carlota, puro talento y simpatía.

-Sacando los escenarios de la escuela y los familiares, ¿cuál fue el primero en el que te presentaste en ‘modo profesional’?

-Estando en el secundario, hubo una presentación de un libro en la Casa de Sarmiento y ahí nos invitaron a tocar con la banda que habíamos armado. Me acuerdo que Escobar estaba de gobernador. Debo haber tenido 15 años. Yo dije que sí de una, además esa debe haber sido la banda más completa que tuve. Había clarinete, piano, dos guitarras, percusión y mi voz. Y después de eso, ya con 16, recuerdo que abre ‘Puerto Madero’ en la calle Mendoza -frente a lo que era el Ministerio de Educación- y los miércoles era para el folklore. Ahí también fuimos con la banda. Es fue otro de los primeros escenarios.

Puerto Madero, en la calle Mendoza frente a lo que era el Ministerio de Educación, fue uno de mis primeros escenarios Puerto Madero, en la calle Mendoza frente a lo que era el Ministerio de Educación, fue uno de mis primeros escenarios

-¿Y ya desde ahí no paraste nunca?

-No, sí paré y fue un tiempo largo. Tuve un paréntesis triste en mi vida. Falleció mi papá cuando tenía 22 años y el dolor fue muy grande. Mi papá falleció de un infarto a los 53 años. Justo había llevado una guitarra suya a arreglar y me entregaron entre medio de ese momento. Con el tiempo volví a tomar unas clases, pero no quise hacerlo más. Me enojé bastante con la vida. Estuve más de 10 años alejada de la música.

Mirá la entrevista completa de Carlota en Media Hora Entre Preguntas