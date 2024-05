Nacho Caro, el actor sanjuanino de las mil caras y algunos goles

image.png

-Sos actor, profesor, hacedor cultural y algunas cosas más. ¿Con cuál de todas estas etiquetas te sentís más identificado?

-Actor, totalmente actor.

-¿Lo llevás con vos desde chico o lo descubriste tiempo después?

-Lo descubrí en la secundaria. Tuve de profesor a Marcelo Villanueva Meyer y me contagió a mí y a varios más el amor y el gusto por hacer teatro. Nos despertó las ganas de jugar y de ponerse en escena. Justo ese año de secundaria, en el año 2011, coincidió que en San Juan se hacía la Fiesta Nacional de Teatro. La entrada valía 5 pesos y con 25 tenías la posibilidad de ver 5 horas de teatro. Me vi la fiesta del teatro entera y en un momento dije ‘yo quiero hacer esto’. Ahí arrancó. Ninguna otra actividad o profesión me moviliza tanto como es estar en escena, actuar.

image.png

-Y antes de aparecer Marcelo, ¿cuál era el sueño de pibe.

-Yo quería ser futbolista. Era arquero. Entrenaba en Defensores de Argentinos Juniors, en Santa Luía. El entrar a la secundaría se puso más exigente y como entrenaba de tarde se puso más difícil de mantener la actividad. Y también quería ser abogado, nada que ver una cosa con otra. Agradezco que haya aparecido el Marce, con ese espíritu y esa vocación que él trasmite todo el tiempo a quienes hacen teatro con él. Le agradezco a él y también a sus compañeros.

image.png

-¿A nivel familiar sos el primer artista o ya había algún otro?

-El primero. Mi abuelo paterno era médico y la familia de mi madre va más por el palo docente. Mi viejo es técnico minero. Bueno, mi abuela cantaba en un coro. Y yo también canto desde chico. Cantar es algo que sí compartimos entre toda la familia. Pero con el teatro yo soy el primero.

