Mariela Corzo y su atrapante travesía artística

-¿Cómo te definís dentro del mundo de las artes?

-Soy una artista plástica y de ahí tengo como otras facetas. Y dentro de las artes plásticas soy escultora y pintora. Manejo todas las artes plásticas que tienen que ver con el dibujo, pero yo me muevo habitualmente dentro del estilo que se llama hiperrealismo.

-Definime, por favor, qué es el hiperrealismo.

-Es un estilo que se creó en Estados Unidos. Es un arte contemporáneo y tenía la faceta de representar las imágenes cotidianas de las calles de New York, por ejemplo. Es como una fotografía ultra HD porque tiene la particularidad de amplificar ciertos detalles o efectos que por ahí pasan desapercibidos en una fotografía. Por ejemplo, el reflejo en un vidrio, el agua. Es muy minucioso el estilo. En mi caso intento también dar un mensaje para que impacte más visualmente.

-¿Cómo entra el arte en tu vida y cuál es el recorrido que has hecho?

-Y el arte está conmigo desde la niñez y después entré al Polivalente de Arte. Ahí aprendí todas las técnicas de la plástica y luego empecé a tener oportunidades laborales que me llevaron a ser un poco autodidacta y aprendiz ‘full time’. Todo era rápido. No había tiempo porque siempre había una propuesta laboral que había que resolver en 15 días. Ahí empecé a meterme en lo digital, en el dibujo 3D, el diseño gráfico, el dibujo digital en sí, la caricatura. Tuve mis momentos en la historieta, en el comic. Empecé a trabajar a diarios impresos en diarios impresos de la provincia. También he pasado por el diseño de indumentaria y en la fabricación de estructuras para trabajar en la Fiesta Nacional del Sol.

-¿Qué es el arte para vos?

-Es un concepto que ha ido variando con las épocas. En un principio era como resaltar lo que se creía como bello, en la antigüedad por los menos, y eso ha ido mutando hasta la actualidad. En mi caso soy un poco renacentista, por decirlo de alguna manera. Me gusta resaltar la belleza de las cosas, de lo que siento que puede generar un suspiro, una emoción, un asombro. Hay artistas que por ahí son más críticos de la actualidad y expresan esas situaciones. Hay otros artistas que son más conceptuales o introspectivos y no les importa mucho si la gente entiende la obra. Les basta con entenderla ellos. Por ahí son procesos emocionales y necesitan expresarlos. En mi caso sí necesito que mi obra se entienda. Más allá de la variedad de conceptos que puedan tener, me gusta generar un impacto visual en un primer momento y después un análisis en general del contenido de la imagen.

