Mañana sanjuanina atípica: sin colectivos, feriado provincial y movimiento irregular

Escuelas, organismos del estado y entidades bancarias no tiene actividad durante el resto de la jornada por el feriado provincial por la Fundación de San Juan . Esto, sumado al paro de colectivos que se confirmó la tarde del lunes y duró toda la mañana en la provincia generó un movimiento bastante irregular, sobre todo en el microcentro que suele ser un hormiguero en hora pico.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCtb8zUQP2j_%2F%3Figshid%3DMTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABACTCnb1UkRR2aDT8HlCW1nL2g6FCYGlJHOK5lZCpoQt3ZCpum5VKXw0gJi4xC30KkDEtM7AG2b0k0fbD44xRyrBa9qY2pq0u6ZAAU6a8owpkYwGEZBVbgNRx90On022KhrxrmXMl7mS2NoqnoNhf3APZAX9VyLZBZAKnTZC44w2R7ZCAnCpQNWPn3cV9GXIM18AZDZD View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Quienes también analizaron con preocupación el impacto del paro de colectivo asociado al poco movimiento fueron los comerciantes. Los representantes de las distintas cámaras que nuclean al sector tanto en Capital como en Rawson y otros centros comerciales señalaron que fue notable la falta de gente comprando. “La verdad es que el movimiento en la mañana de San Juan no ha sido la esperada. Es probable que el paro tenga que ver con eso, más allá del feriado, donde no tenemos ni banco ni administración pública y se han juntado las dos cosas”, aseguró Leonardo Borgogno. En la misma sintonía se expresaron Laura Zini del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan; Gastón Villordo, de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Rawson y Marcelo Quiroga, de Comerciantes Unidos.

WhatsApp Image 2023-06-13 at 13.10.34.jpeg

Si buen unos de los rubros que suele verse beneficiado es el de taxis y remises, Luis Luna, tachero desde hace varios años, comentó a este medio que no hubo tanta demanda como solía suceder en otros momentos. “Al no haber colectivos sumado a los últimos aumentos de tarifa se dio un combo para que no haya mucha gente. Tal vez el hecho de venir en colectivo en la tarde, seguro lleve a más movimiento y en la vuelta tomen algún remis, pero en la mañana muy poco. A diferencia de otros paros, se sumó el hecho que, sin banco ni administración pública, el feriado tuvo su parte. La presencia de escuela y judiciales tiene un efecto, y hoy es cuando más se nota”, señaló el trabajador.

WhatsApp Image 2023-06-13 at 10.20.35.jpeg

Cabe recordar que, tras una audiencia mantenida en la mañana de hoy, UTA San Juan se comprometió a reestablecer el servicio a partir de las 14 horas de hoy.