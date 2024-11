Los secretos del vodka sanjuanino que cosechó un gran oro internacional

En cuanto a la estrella del certamen, Meyer confesó cómo nace la idea de apostar por el vodka: “No estamos muy acostumbrados a tomar vodka y no hay muchas variedades de vodka en el país. Nosotros lo veíamos como la posibilidad de hacer algo de buena calidad acá y que la gente pueda tener esa opción frente a las dos o tres marcas que hay en el país y que para mí no son de calidad. Nos pareció que podíamos hacer un bien a la comunidad”.

“Producir vodka es un trabajo importante, grande, porque, como decían los organizadores del certamen, es un rubro en el que lo más sencillo es lo más difícil de lograr. Es complicado trabajar el alcohol solo y lograr el equilibrio. Gracias al trabajo minucioso que hacemos y a los alambiques que tenemos fue como se convirtió en el único vodka que obtuvo esa distinción, ese gran oro. Lo que no puede dejar de resaltar es que ‘Argentina Spirits Awards’ es un certamen muy bien hecho, con jurado especializado del país y también jueces calificados de Chile, Escocia, Perú, Ecuador y Canadá. Es un certamen que tiene gran aceptación por la gente que está en el rubro, al punto tal de que participaron casi 500 muestras de todo el país, Chile, Uruguay y Perú”, sumó Carlos.

Dedicando un reglón más al ‘gran oro’, el dueño de esta ya famosa destilería sanjuanino expuso: “El vodka original es la base que nosotros utilizamos para el resto de variedades. En total tenemos seis: el original y los saborizados citrus, manzana, melón, pera y frutos rojos. Todas cuentan con el vodka original infusionado con esencias naturales. Las seis variedades tienen la misma calidad del original”.

Sorpresón con el vermut sanjuanino

Si bien el vodka de ‘500 Noches’ tuvo su protagonismo especial, el debutante vermut tampoco se quedó atrás. “La gran sorpresa fue el bronce que logró el vermut ya que es un producto que todavía no está en el mercado. A mi círculo la verdad que le ha gustado mucho. Está hecho con el mismo vodka que ganó medalla de oro y con un vino espectacular. Después está receta con el ajenjo, la lavanda, la canela y algunos otros yuyos que nosotros utilizamos”, explicó Meyer, quien deslizó que ya están trabajando con más ahínco “para dar alternativas a un vermut blanco y otro rosado. Las recetas se están puliendo. Ahora vamos a lanzar el vermut rosso y después vendrán los otros”.

Embed - El destilado sanjuanino que gano 5 medallas

Una pasión con mucho futuro

Cuatro años es lo que la firma tiene de existencia y cuenta con un amplio horizonte gracias a la buena tarea y recepción que tienen los productos. Meyer busco la forma de lo que representa su destilería para él: “Es una actividad que a mí me apasiona y que me hace seguir buscando. No soy de ese tipo de personas que se queda sentado a esperar que le lleguen las cosas, yo salgo y las busco. Aparte es una actividad que te crea desafíos permanentemente”.

“Es difícil poner cada producto en el mercado, pero nosotros le dedicamos mucho tiempo e invertimos mucho cada día porque queremos llegar a ser de las mejores destilerías de Argentina. Queremos seguir haciendo productos de excelencia”, finalizó no sin antes enumerar que sus productos ya se comercializan de manera regular en “Mendoza, San Luis, distintas partes de Santa Fe (Rosario, Santa Fe Capital, Reconquista y Esperanza), Buenos Aires y Neuquén. A nivel internacional estamos trabajando con el ‘Medias Negras’ en España y en Francia”.