Un vodka sanjuanino conquistó el Gran Oro en el certamen 'Argentina Spirits Awards'

"Fue una noche espectacular para 500 Noches. Participamos del Argentina Spirits Awards @argentinaspiritsawards, certamen destacado con jurados especializados de Argentina, Chile, Escocia, Canadá, etc. Y entre casi 500 muestras de destilados de todo el país fuimos reconocidos con 5 medallas", comentó envuelto de felicidad Meyer en la cuenta de Instagram de su firma.

Fue una Noche espectacular para 500 Noches Participamos del Argentina Spirits Awards @argentinaspiritsawards, certamen destacado con jurados especializados de Argentina, Chile, Escocia, Canadá, etc. Y Entre casi 500 muestras de destilados de todo el país, fuimos reconocidos con 5 medallas. Bronce con nuestro Vermut, (próximo a lanzarce) Plata con el Blue Old Tom Oro con el Medias Negras Oro con el Golden Edition Gran Oro con nuestro Vodka. ¡Por ello estamos muy felices! ¡Y esto es solo el comienzo! Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso y pasión por cada botella que creamos en 500 Noches. Gracias a todos los que nos acompañan en este viaje y a quienes creen en la magia de nuestros destilados. ¡Vamos por más noches épicas y sabores inolvidables!