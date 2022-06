¿Los sanjuaninos elegirán viajar durante el fin de semana XXL?

Un relevamiento realizado por Tiempo de San Juan arrojó que más de la mitad de los consultados no van a salir de viaje ni pasar el fin de semana largo en otro lugar. En concreto, el 42,2% de los encuestados respondió que no ha planificado nada por falta de dinero, mientras que el 19,2% señaló que aprovechará los días de descanso para realizar actividades cerca de su hogar, sin planificar ningún tipo de salida fuera de los límites provinciales.

Muy por debajo, el 20,4%, señaló que saldrá de viaje fuera de San Juan, mientras que el 18,4% lo hará, pero dentro de la provincia, visitando algún departamento alejado.

Pese al alto porcentaje de sanjuaninos que señaló que no viajará durante los próximos días, desde el sector privado esperan con ansias el fin de semana largo, debido a las altas expectativas que tienen. Rubén Miadosqui, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan, señaló a este medio que actualmente las reservas confirmadas rondan el 70%. “Tenemos mucha más cantidad de reserva, pero algunas aún no están confirmadas. Lo positivo es que no solo el alto porcentaje de reserva hotelera se concentra en los departamentos alejados, sino que también manejamos buenos números para el Gran San Juan y departamentos cercanos”, afirmó.

Además, puntualizó que se están manteniendo conversaciones con los empresarios gastronómicos para que mantengan sus puertas abiertas durante todo el fin de semana, inclusive los mediodías del viernes y lunes, para ampliar la oferta tanto a los visitantes como a los sanjuaninos que quieran disfrutar de una jornada distinta.

Según los datos que tiene el Ministerio de Turismo y Cultura, las estrellas nuevamente del fin de semana largo serán los departamentos alejados, con un nivel de reserva hotelera que ronda en Calingasta un 98%, Valle Fértil 81%, e Iglesia y Jáchal 77% de ocupación, pero prestadores de cada departamento no descartan llegar al 100%.