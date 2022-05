Los Salas, la familia de zapateros que perdura a través del tiempo

IMG-20220514-WA0015.jpg Marcelino Salas de 77 años.

Este taller está completamente organizado y se encarga de todo tipo de trabajos, ya sean calzados viejos y modernos. Nunca se quedaron atrás, no se quedaron ‘estancados’ en una idea- y progresaron siempre buscando la solución.

Ellos van con la verdad, su lema es la sinceridad con el cliente. No están con rodeos y van de frente: “Les decimos que debe hacer con su zapato. Le decimos cual es la salida más barata, el trabajo que le recomendamos hacer y si no tiene arreglo. No nos va la idea de engañar a los clientes”, expresa Marcelino a este diario.

IMG-20220514-WA0004.jpg Todos los miembros de la familia trabajando de forma sincronizada.

Marcelino tiene una gran historia ligada a los zapatos, precisamente desde que tenía 12 años. Pero este local subsistió gracias al aporte de sus hijos. Diego, Luis y Alejandro; como así también el de sus otros empleados: Pablo, Mario, Facundo y Roberto. Juventud que se encargó de amoldar la profesión a la modernidad para que no desapareciera en el camino.

A la entrada de la zapatería ellos tienen un cartel que indica que ellos no se hacen responsables de los zapatos que no se han buscado 90 días después de su arreglo. Pero ellos no los venden, al contrario. “Llenamos una caja con zapatos que sabemos que ya no van a venir a buscar y se los damos a lo más necesitados, muchas veces se lo damos a los maestros rurales para que se lo den a los chicos que no tienen calzado”.

IMG-20220514-WA0003.jpg

“Estoy muy agradecido a mi hijo Diego, él cuidó de este lugar durante 5 años cuando mi mujer estuvo postrada y yo me encargue de cuidarla. Pero no solo lo mantuvo de pie, sino que lo hizo crecer aún más”, dijo Marcelino.

Su zapatería llegó gracias al ‘en boca en boca’ a conseguir clientes de otras provincias como Mendoza; gente de Valle Fértil, Angualasto, Calingasta en cualquier punto de la provincia conocen a los Salas.

Los Salas cuentan con ‘delivery’, a todo aquel cliente de la zona que no puede ir por diferentes razones, el lugar cuenta con este servicio. Cabe destacar, que los deliverys se usaban mucho en las viejas sastrerías o zapaterías.

IMG-20220514-WA0012.jpg

Marcelino José Salas, dueño de una increíble historia de vida

Marcelino es oriundo de Jáchal y por cuestiones de la vida lo trajeron a él junto a su familia a Concepción en la decada del '50.

Desde ese tiempo y teniendo 12 años -en 1957- empezó a trabajar en la fábrica de calzados “Las Viñas” que quedaba ubicada en la esquina de Laprida y Avenida Rioja en el microcentro sanjuanino. Después de estar un tiempo en la zona de ‘ventas’ el pidió pasar al taller.

En 1962, ya viviendo en Chimbas, empezó a trabajar en la fábrica de carburo y hasta se jubiló en ese lugar. Pero en ese tiempo no olvidó lo que le apasionaba hacer, arreglar zapatos.

IMG-20220514-WA0008.jpg

En 1970 junto a su esposa Esther -lamentablemente ya fallecida- se puso un taller de zapatos en su casa. Con los años su trabajo empezó a crecer y en 1980 alquiló su primer “tallercito” por Avenida Benavídez, así hasta la actualidad. “Nunca nos movimos de aquí. Siempre estuvimos por esta Avenida”, comenta Marcelino.

Dato: la familia Salas es muy querida en el B° Cabot, entre 2001 al 2005, Marcelino fue presidente del equipo de fútbol Árbol Verde.