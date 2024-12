Los kinesiólogos sanjuaninos, en contra de las terapias alternativas: qué dijeron

Al respecto, Mariela Soria, titular del Colegio, comentó al diario La Provincia SJ que, “en el consultorio vemos consecuencias de abordajes no profesionales en el paciente, a los que llegaron ya sea desde el desconocimiento o la desesperación. Es decir que se inclinan hacia terapias que no son tales, no están evaluadas científicamente y no son lo mejor que le puede pasar al paciente”.

En ese contexto, aseguró que han tenido que trabajar sobre drenajes linfáticos o masajes oncológicos mal realizados que terminan complicando aún más la salud del paciente. En esos casos, “cuando intervenimos comenzamos desde -20 para poder sacar adelante al paciente y tratar de darle mejor calidad de vida”, comentó al mismo medio. Y aseguró: “El kinesiólogo es el que está formado y tiene criterios para saber cuándo, cómo, de qué manera y frecuencia hacer las prácticas. Allí, el criterio está basado en lo científico. Queremos brindar tranquilidad de que siempre que van a estar con un profesional, van a estar bien atendidos”.

Sobre su tarea, recordó que, la tarea de los kinesiólogos, quienes cuentan con matrícula profesional, un seguro de práctica médica y un título universitario de grado que avala su formación; ayudan a disminuir dolores, movilizar las zonas afectadas y mejorar la calidad de vida en general de los pacientes.

“Queremos que se conozca más nuestra labor para que los pacientes oncológicos que necesiten esta atención vayan a sesiones con un profesional kinesiólogo matriculado y con indicación del médico en su mano”, especificó la especialista. Por otra parte, acentuó el trabajo interdisciplinario que realizan junto a los médicos especialistas que atienden cada caso, lo que hace que los tratamientos sean seguros y adecuados a cada caso.