Los galanes de la radio sanjuanina y su tradicional mesa de debate

La inoxidable tradición del debate en las mesas de café trasladado un ámbito de la comunicación forma parte de un clásico de la radiofonía argentina y sanjuanina. Es un formato que no pierde vigencia y que siempre suma algo más: la reflexión, el humor y la información. Todo eso está condensado en Radio Café, que conduce el periodista Sergio Eiben , propietario de La Red de Medios (FM 89.3). Un programa que retoma las pasiones, la reivindicación de hablar desde la ideología y el cultivo de la amistad.

Los "Eiben boys" -como ahora está tan de moda decir- son tres analistas políticos de larga trayectoria. Junto al conductor, componen un gráfico cartesiano de pensamientos. El cuadrante del radicalismo -o el republicanismo institucionalista- lo protege Roberto Pugliese, que fue vicepresidente de la UCR local. En la otra esquina está Rogelio Mallea, para defender el peronismo "nacional y popular". Es un hombre de larga militancia en el justicialismo, que ahora preside la Asociación Civil de Estudios Populares. La nueva incorporación, el peque de los panelistas, es Mauricio Ibarra, ex intendente de Rawson y actual congresal del Partido Justicialista. Banca al peronismo ortodoxo. Mientras que el líder del equipo está a la derecha de la mesa, con un pensamiento que él mismo define como "entre conservador y liberal".

pugliese.jpg Roberto Pugliese.

Este cuarteto, que reúne las ideas que imperan en el panorama político nacional desde hace décadas, pingponea entre temas variopintos. Este diario accedió a la cocina del programa y hasta tomó el micrófono en ocasiones para ingresar al juego de pasiones que plantea durante más de una hora reloj. Eiben reúne de lunes a viernes a su "dream team" en una mesa redonda que se transmite por frecuencia modulada y también vía streaming por Youtube y Facebook. A caballo de los que tiempos que corren, con los avances técnicos y tecnológicos, el equipo tiene webcams y transmisión en vivo por las plataformas digitales. Un híbrido necesario para aggionarse. Se trata de fidelizar el público de siempre -ese que está interesado en la rosca política, que gusta de la comidilla mezclada con la información importante- y los jóvenes curiosos que quieren dar sus primeros pasos en el minuto a minuto de la actualidad.

Eiben -que alguna vez fue definido como "el mediático incorregible" y que tuvo maestros periodísticos como Francisco Montes, Quito Bustelo y Lucho Román- maneja el programa cual director de orquesta y es una máquina de tirar temas sobre la mesa. Desde la denuncia de Mario Capello al Tribunal de Cuentas por no fiscalizar el uso de regalías mineras en Iglesia, pasando por el debate del próximo gobernador de Córdoba, el golpe militar de 1930, los dichos del representante de Juan Grabois en San Juan, hasta viejas rencillas entre los panelistas. Todo eso armonizado por tango y maridado por té o café.

mallea.jpg Rogelio Mallea.

Lo cierto es que Eiben, además de ser un empresario constructor de medios, es un polemista. Un polemista con información que está bien acompañado por amigos de la vida. Con Pugliese se conocen desde la infancia, luego dejaron de verse hasta que, por las vueltas de la vida, lo convocó cuando era director de TVO para mejorar la grilla. Después no perdió contacto. Con Mallea pasó algo similar. Pero en esa relación "hay un ejercicio de la tolerancia" por estar en las antípodas del pensamiento partidario. En cuanto a Ibarra, lo conoció durante la campaña del rawsino a concejal. Y ahora no sólo analiza la realidad, sino que también es objeto de análisis de la mesa.

ibarra.jpg Mauricio Ibarra.

Hay sinergia. Hay discusiones. Hay humor. El último elemento no es el más importante, pero es el que une, es el factor aglutinante de un buen producto. Porque la política pura y dura puede tornarse aburrida, la misma suerte corre la historia y hasta algunas primicias cuando no se dan bien. Pero es bastante improbable que el oyente se aburra si está al aire la imitación de Mallea del difunto presidente Carlos Saúl Menem o del ex gobernador Leopoldo Bravo. Difícil sacar la oreja de la radio o la vista de la pantalla si Pugliese -mientras en el celular busca zapatillas en Mercado Libre- está enfebrecido por la crisis económica y por los contrapuntos que Eiben le presenta. Ni hablar cuando Ibarra saca la ametralladora de argumentos.

Son cuatro galanes de la radiofonía sanjuanina. Cuatro periodistas/analistas que sostienen la bandera del tradicional debate de mesa de café.