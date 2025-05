Los Fanáticos del Ritmo cumplen 14 años: el color y la voz popular están de fiesta

“La murga nace como una expresión de libertad de gente joven con ganas de cambiar las injusticias de un sistema opresor. Nació en la plaza Ejercito Argentino, en el Barrio 25 de Mayo, pero nuestra fecha de nacimiento no se debe al lugar donde iniciamos los ensayos sino a la fecha de nuestra primera presentación como murga. Por eso tomamos como fecha de fundación, por así decirlo, el 25 de mayo del 2011”, comentó Cristian Maturano, uno de los pioneros de esta propuesta musical junto a Rodrigo Ascurra, Gonzalo Fernández, Milena Aguirre, Gustavo Pérez, Homero Romero, Emilia Podetti, Eduardo Acosta, Carola Castro y Zoe Orellana.

En la actualidad cuenta con 40 integrantes de diferentes edades -niños, adolescentes, jóvenes y adultos-, que semana a semana se las ingenian para compaginar sus responsabilidad laborales o educativas con los ensayos de la murga.

En cuando al proceso creativo con la que Los Fanáticos del Ritmo se roban todas las miradas en sus presentaciones, Cristian explicó: “La propuesta musical y artística es muy amplia. La murga tiene letras y melodías propias, salvo algunas melodías donde se utilizan temas reversionados a los que nosotros le agregamos nuestra letra”.

“Tenemos una presentación que incluye bailarines, instrumentos y escenario, teatro, maquillaje, vestuarios, y fantasías. Cada parte colabora para crear un gran espectáculo. La murga tiene una estructura y un orden donde con desfiles llega al lugar donde se presenta. Luego hay canciones donde, por ejemplo, realizamos un homenaje a algo que sentimos. O también puede ser una critica donde tomamos un tema generalmente político o social que sucede y realizamos una devolución priorizando los derechos humanos y las luchas del pueblo. Hay bailes libres como las "matanzas", donde invitamos al público a ser partícipe de dicho baile. Y nos despedimos con una canción de retirada y un desfile”, agregó Maturano.

Los Fanáticos del Ritmo ya saben lo que es tocar en teatros y señalan como uno de los momentos históricos de la formación la vez que tuvieron “el honor” de presentarse con ‘Agarrate Catalina’, la gran murga uruguaya reconocida a nivel internacional.

Además, en su curriculum vitae Cristian aseguró que entre otras, figuran las siguientes vivencias: “Estuvimos acompañando y ayudando al pueblo Warpe con la insuficiencia de agua que tienen. Llevamos donaciones al pueblo de Huaco. Tocamos con murgas amigas como ‘Caídos del almanaque’ de Bs. As.

Hemos participado de varios corsos en Buenos Aires en febrero y también en los Encuentros Nacionales de Murgas como los que se hacían en Suardi, Santa Fe. Hemos viajado por muchas provincias como invitados de murgas pioneras y así hemos logrado ser reconocidos a nivel nacional”.

Ensayos y financiamiento

Los días de ensayo de estos cracks del ritmo son los miércoles y sábados. De 16:00 a 20:00hs. “Nuestro lugar de ensayo, que tanto nos costó ganarlo debido a las persecuciones policiales que teníamos las murgas, actualmente es al lado del Lago del Parque de Mayo. Es un espacio abierto para todos los que quieran aprender a tocar un instrumento, bailar, teatro, maquillajes, fantasías. No hace falta tener experiencia, cualquier persona que lo desee se puede sumar a nuestra murga sin limites de edad”.

“Es un espacio libre de violencia, libre de consumo, donde día a día trabajamos para tener una continuidad en el Carnaval en la provincia de San Juan. La murga es una herramienta de transformación social, donde trabajamos y ayudamos a compañeros y compañeras que sufren diferentes problemáticas de vida”, expuso Maturano.

Sobre la manera de solventar los costos propios del arte que desarrollan, también está muy claro el tema: “Los trajes son personales, es una tarea personal que va en el gusto de cada murguero. Como murga, somos autogestivos e independientes. Trabajamos mes a mes con venta de comidas y eventos para lograr solventar los gastos que tenemos en la reparación y mantenimiento de instrumentos, y también de los festejos de carnaval y nuestro cumpleaños cada 25 de mayo”.

Embed - Murga Fanáticxs del Ritmo on Instagram: "¡Volvimos por acá para contarles que este cumpleaños viene con sorpresas! Porque 14 años no se cumplen todos los días, y son 14 años de aguante, de bancar los trapos y de levantar la murga para no abandonar el carnaval Este año se suma un bandón a la fiesta "Borravinos" que vienen a compartir su música y su arte con toda la fuerza. Gracias a cada artista que se suma a este festejo, y gracias a ustedes también, que con su aplauso hacen vibrar este encuentro. Los esperamos el sábado 24 de mayo desde las 16:00 hs en la Unión Vecinal de la Villa Pontoriero. Entrada libre y gratuita hasta las 00:00 hs. Espacio apto para todas las edades. Después de la medianoche, cobramos una entrada popular para seguir bailando cumbia nenx, ¡a puro ritmo y color! "