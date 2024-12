Los 15 tips para un asado de calidad, de la mano de los mejores asadores de San Juan

Hacer un asado puede parecer sencillo, pero tiene su mística, su previa y también sus mañas. A continuación, los 15 tips, compartidos por los mejores en su rubro.

Franco López - ganador en “A las brasas”

Tomarse su tiempo

“Siempre que se haca el asado no está el tiempo marcado. Hay que hacerlo cada uno a su forma. Que nadie te apure”.

Salarlo a tu manera

“No hay una forma correcta, hay que ir probando hasta encontrar el punto que uno desea”.

Tener buena compañía

“Es todo un tema hacer asado, por eso es bueno que alguien te acompañe en la parrilla para pasar un trago o compartir una charla”.

image.png

Aprovechar la excusa

“Pender la parrilla no es sencillo. Es bueno aprovechar el momento para la unión, el encuentro, familia y amigos. Es la excusa perfecta para reunirse”.

Darle el toque particular

“Una sal preparada de manera especial, el acompañamiento, hasta la ensalada hace la diferencia en lo que es el folclore del asado”.

Gustavo Silva – ganador de “A las llamas”

Que se animen

“Es importante que los jóvenes se animen a la parrilla y a participar de este concurso”.

Cocinar con el corazón

“Que cocinen con el corazón poniendo el alma a cada comida que realicen”.

Escuchar a quienes desean ayudar

“Es importante escuchar a los que saben, los que brindan consejos. En el contexto concurso, sigan todas las consignas que da el jurado, todo lo pide para la competencia hará la diferencia”.

Ser ordenado y limpio

“Hay que aplicar en la parrilla la limpieza el orden. Lo mismo con la vestimenta. Estar a la altura”.

image.png

No dejar de formarse si hay gusto por la gastronomía

“Se puede aplicar tanto para la parrilla como para la gastronomía en general. Estudien cocina y busquen perfeccionarse siempre. Hagan cursos o parecido. La cocina es maravillosa y da muchísima alegría poder cocinar para toda la gente”.

Claudio Quiroga – Profesionales

Mucha paciencia

image.png

Mucho cuidado los fuegos

“Hay que respetarlos y no hay que confiarse con las llamas”

Rodearse de gente mejor que uno

“Eso te ayuda a crecer y aprender”

Nunca abandonen esto porque es un mundo hermoso

Siempre tener una identidad con sus cortes de carne y puntos de la carne

“Esto permitirá darles sabores únicos. Siempre hay que experimentar para que te lleve a encontrar tu identidad en esto.

Franco, el asador que pasó de ser suplente a liderar el podio con su primo

Si bien la idea le daba vueltas en la cabeza desde hace tiempo, no encontraba el coraje para inscribirse, hasta que finalmente lo hizo, junto a su primo, Ale. “Quedamos como suplentes al principio, y unos días antes nos llamaron para confirmarnos que íbamos a ser titulares. Nos inscribimos y preparamos todo en cuatro o cinco días, porque no queríamos solo hacer un asado, sino llevar una historia, un contexto, un folclore del asado”, comentó Franco a Tiempo de San Juan.

image.png

De familia numerosa, prácticamente todos los domingos él o su primo juegan de titular en la parrilla, y cuando ambos estuvieron detrás de las llamas en el concurso, todos estaban presentes, cual hinchada de fútbol, apoyando y alentando. Incluso Franco recuerda que la presencia de la barra familiar despertó la curiosidad del jurado que no dejaba de sorprenderse por la cantidad de gente y aliento. Sin duda un recuerdo que se comparte.

image.png

Cada momento vivido en el concurso fue único y especial. No solo la familia estaba presente, sino también aquellos que manera física no podían estarlo, pero si lo estuvieron de una u otra forma. Al respecto., Franco explicó: “Agarramos pequeños objetos de nuestros abuelos, hasta una máquina de coser, para que se note que nos gusta hacer el asado y contar una historia. Fue todo un convite especial, le pusimos nuestra impronta. Más allá del premio y participar, fue lindo compartir con la familia”.

Gustavo, el amante de la cocina que cumplió un sueño junto a su hijo

Cuatro horas delante de las llamas le valieron el primer lugar a Gustavo, quien participó por primera vez en el Concurso del Asador Sanjuanino con su hijo. Así, logró cumplir un sueño que tiene desde hace tiempo, ya que su pasión por la gastronomía lo acompaña prácticamente desde toda su vida.

image.png

La pasión por la gastronomía no solo es de Gustavo, sino compartida con su familia. Cada preparación tiene su toque especial, y la noche del concurso no solo fue una experiencia maravillosa, sino también enriquecedora. “Fue un placer haber aprendido tanto del jurado. Mi sueño era poder ganar este premio, siempre soñé con este momento”, comenta.

Claudio, el amante de los sabores que buscó hacer de su profesión un estilo de vida

Los tres primeros puestos del Concurso del Asador quedaron en manos de personas que se presentaron por primera vez, pero todas con distintas historias. Claudio destacó en la categoría Profesionales, camino que lleva poco tiempo transitando, de acuerdo con lo que comentó a Tiempo de San Juan.

“De chico me llamó la atención lo de cocinar y preparar cosas con un estilo propio y sabores a mi gusto. Mi madre siempre me aconsejó mucho y me ayudó. Antes cocinaba y asaba para familia y amigos, y aproximadamente hace un año me enfoqué para perfeccionarme y trabajar en este mundo de la gastronomía que todos los días te enseña algo nuevo, nunca dejas de aprender. Me encanta trabajar y mostrar esto que es lo que me gusta”, comenta Claudio.

image.png

A diferencia de Franco, que estaba con su primo y la hinchada familiar, o de Gustavo que compartió la experiencia con su hijo, Claudio comenta que su pareja fue un apoyo fundamental, pese a no haber podido estar presente, ya que tiene una pequeña de tan solo un mes. A pesar de ello, los constantes mensajes de aliento y seguimiento lo hicieron sentir en familiar.

Para los tres ser ganadores en cada una de las categorías en las que participaron no solo es un reconocimiento a la destreza desplegada en la parrilla. También sienten que es un mimo para el alma y un reconocimiento a la pasión y la dedicación que tienen sobre el mundo gastronómico. Innovación de sabores, recuerdo familiar, puestas originales fueron solo algunos de los factores que influyeron al momento de la evaluación.